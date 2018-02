Omicidio Jessica | don Rigoldi | “La conoscevo bene | si poteva salvare Non era tossica e

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) “, è stata per un periodo nella nostra comunità, insieme al fidanzato Alessandro. Poi lui è andato in carcere per furto, a 18 anni, e lei è come impazzita“. A raccontarlo a Panorama è Don Gino, cappellano del carcere minorile milanese Cesare Beccaria che nella Comunità Nuova, da lui presieduta, ha accoltoValentina Faoro, la 19enne uccisa a Milano dal tranviere che la ospitava nella sua casa., dice Don, “non erae non vendeva sesso”. Quando il suo ragazzo è finito in carcere, ricorda, “lei passava intere giornate sotto la finestra della sua cella, parlavano a gesti. Una cosa straziante. Ma ce lano fare. Perché quando gli adolescenti sono seguiti, anche i più difficili si possono. Alessandro adesso mi ha chiesto di comprargli un abito scuro, al funerale divuole essere ...