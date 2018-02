Olimpiadi PyeongChang 2018 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino e le

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch - poligoni da sogno per attaccare il podio nell’individuale : Alle Olimpiadi, si sa, la cosa più importante sono le medaglie. Oro, argento, bronzo, metalli che possono carriere e vite intere. Domani, nella 20 chilometri individuale maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, gli azzurri non partiranno con i favori del pronostico in una competizione dove la precisione al poligono, in genere, è fondamentale per emergere. Lukas Hofer e Dominik Windisch, in ogni caso, rappresentano le ...

Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e gli accoppiamenti degli azzurri nei 10000 metri. Davide Ghiotto e Nicola Tumolero ci provano : Domani giovedì 15 febbraio si disputeranno i 10000m di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Soltanto 12 atleti ai blocchi di partenza, l’Italia si presenterà con Nicola Tumolero e Davide Ghiotto. Gli azzurri devono riscattare la prestazione non esaltante esibita sui 5000m, sulla carta hanno tutte le potenzialità per ben esprimersi e per sognare un piazzamento importante. Ghiotto conosce molto bene il ghiaccio ...

Biathlon - Individuale femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv :

Snowboardcross - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Omar Visintin e gli azzurri puntano al podio : Questa notte l’Italia si gioca una grande carta da medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: va in scena infatti lo Snowboardcross al maschile, che avrà prima le qualifiche e poi le fasi finali, che decideranno il podio. Quattro alfieri tricolore per andare a caccia di un sogno: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti, chi più o chi meno, possono provare a giocarsi una opportunità di ...

Biathlon - Individuale maschile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Il forte vento ha costretto a posticipare l'Individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Un cambio di Programma che ha costretto a ricollocare anche l'Individuale maschile alle ore 12.20 (italiane) di giovedì 15 febbraio. I ragazzi scatteranno ogni 30 secondi, da correre 20km sugli sci fondo e quattro serie al poligono (due a terra e 2 piedi).

SHAUN WHITE - Olimpiadi PyeongChang 2018/ Lo snowboarder conquista la sua terza medaglia d'oro : SHAUN WHITE ha conquistato la medaglia d'oro durante le OLIMPIADI di PYEONGCHANG 2018. Per lo snowboarder americano, si tratta della terza medaglia d'oro in carriera.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : settima giornata - giovedì 15 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... :

Biathlon - Individuale femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orario e tv : Il forte vento ha costretto a posticipare l'Individuale femminile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La gara è così in Programma per la giornata di giovedì 15 febbraio a partire dalle ore 09.15 (italiane). Le ragazze scatteranno ogni 30 secondi, da correre 15km sugli sci fondo e quattro serie al poligono (due a terra e 2 piedi). Dorothea Wierer col 36, Lisa Vittozzi col 21, Laura Dahlmeier con 34: sono tante le ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Ivan Nagler e Fabian Malleier - il settimo posto nel doppio li lancia già verso Pechino 2022 : Fino a qualche settimana fa non erano nemmeno sicuri di poter prendere parte a queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ivan Nagler e Fabian Malleier, invece, hanno preso parte eccome alla prova del doppio nello Slittino concludendo con un ottimo settimo posto. Ancor più da sottolineare se si pensa all’età dei nostri due rappresentanti. Ivan Nagler, per esempio, ha da poco (il 30 gennaio) spento 19 candeline, mentre il suo compagno, ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : rimonte epiche di Slovenia e Slovacchia contro USA e OAR! : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio maschile. Oggi scendeva in campo il gruppo B, con due sfide in programma. La Slovacchia ha battuto per 3-2 gli Atleti Olimpici della Russia, al termine di una partita davvero avvincente. Gli slavi sono stati capaci di rimontare l’iniziale 2-0 subito da parte della squadra di atleti russi, portandosi sul 2-2 già nel primo drittel. ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di mercoledì 14 febbraio : curling eccellente - Marchei-Hotarek incantano : Con tante cancellazioni a causa del vento, è stato un mercoledì 14 febbraio piuttosto scarno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non sono mancati, tuttavia, spunti positivi per i colori azzurri. Andiamo a scoprire le pagelle della giornata. ITALIA curling, 8: semplicemente fantastici! Non poteva esserci debutto migliore per Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin, Daniele Ferrazza ed Andrea Pilzer. Prima tengono testa ai maestri ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018. A volte ritornano… La giornata delle conferme : bis o tris per tutti gli ori : Vincere è difficile, riconfermarsi in cima al mondo ancora di più. Non per i campioni olimpici di questo strano mercoledì 14 febbraio, giornata degli innamorati, del Dio Eolo che non la smette di soffiare sulle montagne di PyeongChang e dei pluri-campioni olimpici, che si riprendono tutto a distanza di quattro, otto o addirittura dodici anni dai trionfi precedenti. Quattro titoli assegnati e tutti i vincitori avevano vinto almeno una volta in ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 – Italia stratosferica! Gli azzurri si mangiano la Svizzera - arriva la prima vittoria : Un’Italia letteralmente commovente ha vinto la sua prima partita nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A dodici anni dalla nostra ultima apparizione a cinque cerchi, conclusa con i quattro indimenticabili successi di Torino 2006, gli azzurri tornano a festeggiare sul ghiaccio al termine di una partita letteralmente spettacolare: degli autentici gladiatori sconfiggono la Svizzera per 7-4 e rimangono ...

Curling - Olimpiadi PyeongChang 2018 : Canda e Svezia vincono ancora - sorprendente successo del Giappone con la Norvegia : La seconda sessione del round robin maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang ha regalato la prima gioia all’Italia, che ha superato brillantemente la Svizzera per 7-4. Arrivano poi le vittorie di Canada e Svezia, che si confermano in testa, mentre il Giappone batte all’esordio la Norvegia. Partiamo dal big match tra i campioni uscenti del Canada, capitanati dallo skip Kevin Koe e la Gran Bretagna di Kyle Smith. Una partita molto ...