Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i risultati e i podi di mercoledì 14

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Canada-Italia 5-3 - lottano gli azzurri ma vincono i canadesi : Lotta l’Italia maschile del Curling nell’esordio del torneo a Cinque Cerchi di PyeongChang ma deve arrendersi ai campioni in carica del Canada sul punteggio di 5-3. La squadra azzurra formata da Joel Retornaz (third e skip), Amos Mosaner (fourth), Simone Gonin (second), Daniele Ferrazza (lead) e Andrea Pilzer (alternate) ha disputato un incontro più che discreto contro i maestri canadesi ma ha dovuto cedere alla compagine dello skip ...

Snowboard - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’Halfpipe ai piedi di Shaun White! Terzo oro da leggenda : È servita una terza run da 97.75 ma Shaun White è tornato sul tetto del Mondo. Quattro anni dopo la delusione di Sochi 2014, dodici anno dopo il primo trionfo a Torino 2006, the Flying Tomato ha vinto la medaglia d’oro nell’Halfpipe di Snowboard alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, in un contest tra i più attesi della storia della discplina, anche grazie ad avversari di livello altissimo. Già nella prima run, White aveva ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : cancellato lo slalom femminile per il forte vento. La prova verrà recuperata venerdì 16 febbraio : Il maltempo continua a condizionare le gare di sci alpino alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Dopo la cancellazione e il posticipo della discesa maschile e del gigante femminile a giovedì 15 febbraio, lo slalom femminile, che apriva le prove tecniche sulla pista di YongPyong, è stato prima rinviato un paio di volte a causa delle forti raffiche di vento e poi definitivamente cancellato per il persistere di un meteo poco favorevole. ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1000 metri femminili altro assolo olandese? Francesca Bettrone e Yvonne Daldossi difendono i colori dell’Italia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1000 metri femminili dello Speed skating. Favorite l’olandese Marrit Leenstra, la nipponica Nao Kodaira e l’austriaca Vanessa Herzog. Possibili outsider l’altra olandese Ireen Wust, la norvegese Hege Bokko, la ceca Karolina Erbanova e la nipponica Miho Takagi. Da tenere d’occhio anche l’olandese Jorien ten Mors e le statunitensi ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : ritardato il via della gara di slalom femminile per il forte vento : Continuano ad arrivare brutte notizie sul fronte “Sci alpino” alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la cancellazione e il posticipo della discesa maschile e del gigante femminile a giovedì 15 febbraio, l’avvio odierno della prova di slalom femminile è stato ritardato di trenta minuti a causa delle forti raffiche di vento che imperversano in queste ore sulle nevi di Yongpyong, posizionata in un’altra località rispetto a quella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (mercoledì 14 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : oggi mercoledì 14 febbraio si assegnano 6 titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sale l’attesa per una giornata determinante: riflettori puntati sul gigante femminile con Mikaela Shiffrin a caccia del successo. Il biathlon torna protagonista con l’individuale femminile, Laura Dahlmeier a caccia del tris ma sono tante le favorite. Inizia il torneo di curling maschile. Il doppio di slittino e la combinata nordica non ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 14 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi mercoledì 14 febbraio l’Italia si gioca delle carte interessanti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi giocano il tutto per tutto nell’individuale di biathlon. Occhi puntati anche sulla squadra di curling maschile che inizia la propria avventura. Speriamo nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica, in Programma anche il Programma corto delle coppie di artistico e il doppio ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di mercoledì 14 febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B per l’ultima giornata dei girone del torneo di Hockey femminile. Saranno Svezia – Svizzera e Corea-Giappone le ultime due sfide, in un girone già deciso con le elvetiche e le scandinave che si giocheranno il primo posto, essendo già qualificate. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’individuale sarà quasi una gara di tiro a segno… Le percentuali stagionali al poligono delle favorite : Il Biathlon a PyeongChang 2018 passa alle gare individuali. Con le condizioni estreme di freddo e vento presenti in Corea, la gara femminile di domani sarà praticamente un tiro a segno: la precisione diventerà ancor di più fattore e ridurre al minimo gli eventi diventa vitale, in una gara già di per sé molto delicata, in cui sbagliare vuol dire ricevere una penalità di un minuto. Lo sa bene Laura Dahlmeier, vincitrice di entrambe le prove fin ...

Olimpiadi Invernali 2018 programma 14 febbraio : orari italiani e gare : Olimpiadi Invernali 2018 programma 14 febbraio. Settima giornata per i XXIII Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud a PyeongChang. Il 14 febbraio si terranno le competizioni di Curling, Snowboard, Sci di Fondo, Sci Alpino, Hockey, Short Track, Pattinaggio di Velocità e Slittino. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Di seguito ecco gare e orari della giornata odierna. Ricordiamo che le ore sotto indicate fanno riferimento ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : altro trionfo olandese nei 1000 metri femminili? Bettrone e Daldossi al via per ben figurare : Quinta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nello Speed skating. Il Gangneung Oval sarà nuovamente teatro di sfide sul filo dei centesimi e la domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a porre termine all’egemonia olandese? Il quesito sorge spontaneo perché nelle quattro specialità assegnanti medaglie (3000 metri femminili, 5000 metri maschili, 1500 metri femminili e 1500 metri maschili) il colore dei Paesi Bassi è stato ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Arianna Fontana oro da portabandiera come Deborah Compagnoni! : Arianna Fontana ha fatto la storia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha vinto il suo primo oro olimpico della carriera, alla quarta Olimpiade: si tratta del suo sesto alloro, raggiungendo in testa la cinese Wang Meng, altra atleta storica dello short track con ben quattro ori. Un primato che Arianna potrebbe superare, dal momento che si gioca chance importanti anche nelle sue prossime tre gare, 1000m, 1500m e ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - serve il salto della vita per sognare una medaglia : Un salto nell’Olimpo. Alessandro Pittin arriva a PyeongChang con l’ambizione di salire sul podio nella gara a lui più congeniale, la Gundersen dal trampolino piccolo, in programma mercoledì 14 febbraio. Ma il sogno del fuoriclasse carnico dipende da una variabile che possiede tutti i crismi di una roulette russa. Pittin è consapevole, infatti, che le sue chance da medaglia passano attraverso il salto dal normal hill HS109, una vera e ...