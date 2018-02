Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutte le gare di oggi mercoledì 14 febbraio e gli

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (mercoledì 14 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : oggi mercoledì 14 febbraio l’Italia si gioca delle carte interessanti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi giocano il tutto per tutto nell’individuale di biathlon. Occhi puntati anche sulla squadra di curling maschile che inizia la propria avventura. Speriamo nel miracolo di Alessandro Pittin nella combinata nordica, in Programma anche il Programma corto delle coppie di artistico e il doppio ...

Olimpiadi Invernali 2018 - Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e gli italiani oggi in gara : Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 01:00:00 GMT)

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il calendario di mercoledì 14 febbraio. Programma - orari e tv : Ritorna in campo il gruppo B per l’ultima giornata dei girone del torneo di Hockey femminile. Saranno Svezia – Svizzera e Corea-Giappone le ultime due sfide, in un girone già deciso con le elvetiche e le scandinave che si giocheranno il primo posto, essendo già qualificate. Le gare saranno trasmesse in tv da Eurosport, canale esclusivamente visibile sulla piattaforma Mediaset Premium. Inoltre, sarà possibile seguire la gara ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : l’individuale sarà quasi una gara di tiro a segno… Le percentuali stagionali al poligono delle favorite : Il Biathlon a PyeongChang 2018 passa alle gare individuali. Con le condizioni estreme di freddo e vento presenti in Corea, la gara femminile di domani sarà praticamente un tiro a segno: la precisione diventerà ancor di più fattore e ridurre al minimo gli eventi diventa vitale, in una gara già di per sé molto delicata, in cui sbagliare vuol dire ricevere una penalità di un minuto. Lo sa bene Laura Dahlmeier, vincitrice di entrambe le prove fin ...

Olimpiadi Invernali 2018 programma 14 febbraio : orari italiani e gare : Olimpiadi Invernali 2018 programma 14 febbraio. Settima giornata per i XXIII Giochi Olimpici Invernali in Corea del Sud a PyeongChang. Il 14 febbraio si terranno le competizioni di Curling, Snowboard, Sci di Fondo, Sci Alpino, Hockey, Short Track, Pattinaggio di Velocità e Slittino. SCOPRI TUTTO SULLE #Olimpiadi Di seguito ecco gare e orari della giornata odierna. Ricordiamo che le ore sotto indicate fanno riferimento ...

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : altro trionfo olandese nei 1000 metri femminili? Bettrone e Daldossi al via per ben figurare : Quinta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 nello Speed skating. Il Gangneung Oval sarà nuovamente teatro di sfide sul filo dei centesimi e la domanda è sempre la stessa: chi riuscirà a porre termine all’egemonia olandese? Il quesito sorge spontaneo perché nelle quattro specialità assegnanti medaglie (3000 metri femminili, 5000 metri maschili, 1500 metri femminili e 1500 metri maschili) il colore dei Paesi Bassi è stato ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - Arianna Fontana oro da portabandiera come Deborah Compagnoni! : Arianna Fontana ha fatto la storia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’azzurra ha vinto il suo primo oro olimpico della carriera, alla quarta Olimpiade: si tratta del suo sesto alloro, raggiungendo in testa la cinese Wang Meng, altra atleta storica dello short track con ben quattro ori. Un primato che Arianna potrebbe superare, dal momento che si gioca chance importanti anche nelle sue prossime tre gare, 1000m, 1500m e ...

Combinata nordica - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alessandro Pittin - serve il salto della vita per sognare una medaglia : Un salto nell’Olimpo. Alessandro Pittin arriva a PyeongChang con l’ambizione di salire sul podio nella gara a lui più congeniale, la Gundersen dal trampolino piccolo, in programma mercoledì 14 febbraio. Ma il sogno del fuoriclasse carnico dipende da una variabile che possiede tutti i crismi di una roulette russa. Pittin è consapevole, infatti, che le sue chance da medaglia passano attraverso il salto dal normal hill HS109, una vera e ...

Olimpiadi Invernali - marito e moglie vincono il bronzo nel curling : I russi Bryzgalova e Krushelnitckii sul terzo gradino del podio, ma la loro unione va oltre lo sport

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : nuova opportunità per Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi nell’individuale - torna Alexia Runggaldier : Dopo un giorno di pausa, già a partire da domani il Biathlon tornerà tra i grandi protagonisti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 con la 15 chilometri individuale femminile, competizione che nelle ultime stagioni ha regalato parecchie soddisfazioni alla nazionale italiana e in particolare a Dorothea Wierer. Come di consueto, saranno quattro le azzurre al via: andiamo a vedere le loro ambizioni in una gara in cui la precisione al tiro ...

Slittino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e gli azzurri in gara nel doppio. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Dopo la conclusione delle prove in singolo, maschile e femminile, il programma dello Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 passa al plurale, con il doppio maschile. Le due manche in programma si disputeranno nella sola giornata di domani con la prima run prevista per le 12.20, mentre la seconda dovrebbe scattare alle 13.30. I grandi favoriti di questa prova sono Toni Eggert e Sascha Benecken vincitori, o per meglio dire ...

Arianna Fontana/ Short track 500 m - medaglia d'oro! Tweet del Ministro dello sport - Olimpiadi Invernali 2018 - : Arianna Fontana finale Short track 500 metri: diretta tv e streaming video della gara. L'azzurra punta alla medaglia d'oro alle Olimpiadi invernali.

Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il programma di mercoledì 14 febbraio e le azzurre in gara nei 1000 metri. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Quinto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 1000 metri femminili. Tra le 32 atlete qualificate per la gara ci sono anche due italiane: Yvonne Daldossi e Francesca Bettrone. Francesca Bettrone è 29a in Coppa del Mondo con 38 punti, 36 dei quali conquistati nell’ultima tappa di Erfurt, mentre Yvonne Daldossi è 36a con 29 punti, ottenuti ...

Federico Pellegrino/ Sci di fondo sprint - è argento! Italian Team : immenso Chicco (Olimpiadi Invernali 2018) : Federico Pellegrino sci di fondo: è medaglia d'argento per l'azzurro nello sprint! Terzo podio per l'Italia alle olimpiadi invernali 2018 di Pyeongchang.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 18:01:00 GMT)