Olimpiadi invernali | la pattinatrice Meagan Duhamel salva un cane dal mercato della carne

Olimpiadi invernali 2018 - Il ministro Lotti convinto : 'Arianna Fontana super - i nostri atleti continueranno a farsi valere' : Presente al Palazzetto dello sport di Roma a margine della presentazione dell'evento di solidarietà 'Campionato Mondiale per la Pace WBC', Lotti si è augurato che l'Italia possa conquistare altre ...

Olimpiadi invernali 2018 - Curling - l'Italia s'impone sulla Svizzera : domani gli Stati Uniti : Alle Olimpiadi Invernali 2018 il team azzurro del Curling strappa una vittoria fondamentale alla Svizzera per 7-4, dopo la sconfitta contro il Canada Grande vittoria dell'Italia del Curling nella ...

Shaun White vince la terza medaglia d'oro in 3 Olimpiadi. Centesima storica medaglia d'oro nelle Olimpiadi invernali al team Usa : La sentiva la pressione, eccome. Erano quattro anni che aspettava questo momento, dalle Olimpiadi di Sochi, dove si piazzò solo alla quarta posizione. Shaun White non ha mai digerito quella medaglia di legno, ma si è finalmente riscattato, portando a casa un successo strabiliante, non solo per sé, ma per tutto il team americano. La sua medaglia, infatti, non gli ha consentito solo di diventare il primo atleta uomo ...

Hockey ghiaccio - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : rimonte epiche di Slovenia e Slovacchia contro USA e OAR! : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio maschile. Oggi scendeva in campo il gruppo B, con due sfide in programma. La Slovacchia ha battuto per 3-2 gli Atleti Olimpici della Russia, al termine di una partita davvero avvincente. Gli slavi sono stati capaci di rimontare l’iniziale 2-0 subito da parte della squadra di atleti russi, portandosi sul 2-2 già nel primo drittel. ...

Olimpiadi invernali 2018 - la squadra svizzera di freestyle si diverte così. E il video diventa virale : Olimpiadi invernali di Pyeongchang, lo sciatore svizzero Fabian Bösch si cimenta in una nuova disciplina olimpica, questa volta al coperto. Le scale mobili? Perché salirle come tutti i comuni mortali, meglio appendersi al corrimano. I fan trattengono il fiato, mentre Bösch dal suo profilo Instagram ci scherza divertito: “Dopo 20 anni non riesco ancora a capire come funzionano queste cose! Lo sto facendo bene? “ L'articolo Olimpiadi invernali ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di mercoledì 14 febbraio : curling eccellente - Marchei-Hotarek incantano : Con tante cancellazioni a causa del vento, è stato un mercoledì 14 febbraio piuttosto scarno alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Non sono mancati, tuttavia, spunti positivi per i colori azzurri. Andiamo a scoprire le pagelle della giornata. ITALIA curling, 8: semplicemente fantastici! Non poteva esserci debutto migliore per Amos Mosaner, Joel Retornaz, Simone Gonin, Daniele Ferrazza ed Andrea Pilzer. Prima tengono testa ai maestri ...

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018. A volte ritornano… La giornata delle conferme : bis o tris per tutti gli ori : Vincere è difficile, riconfermarsi in cima al mondo ancora di più. Non per i campioni olimpici di questo strano mercoledì 14 febbraio, giornata degli innamorati, del Dio Eolo che non la smette di soffiare sulle montagne di PyeongChang e dei pluri-campioni olimpici, che si riprendono tutto a distanza di quattro, otto o addirittura dodici anni dai trionfi precedenti. Quattro titoli assegnati e tutti i vincitori avevano vinto almeno una volta in ...

Curling - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 – Italia stratosferica! Gli azzurri si mangiano la Svizzera - arriva la prima vittoria : Un’Italia letteralmente commovente ha vinto la sua prima partita nel torneo di Curling maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. A dodici anni dalla nostra ultima apparizione a cinque cerchi, conclusa con i quattro indimenticabili successi di Torino 2006, gli azzurri tornano a festeggiare sul ghiaccio al termine di una partita letteralmente spettacolare: degli autentici gladiatori sconfiggono la Svizzera per 7-4 e rimangono ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e ... : Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo , il 19 novembre a Stavanger, in Norvegia: Davide Ghiotto vinse la prova della Division B con il personale di 12'53 63, ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 prosegue con le due gare individuali. Quella femminile, da 15 km, era originariamente prevista per oggi ma il vento forte all’Alpensia Biathlon Centre ha costretto gli organizzatori a rinviarla a domani. giovedì 15 febbraio sarà dunque una giornata ricchissima perché dopo le donne toccherà agli uomini, con la 20 km come da calendario. Una lunga giornata, dunque, con ...

Speed skating - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : il programma di giovedì 15 febbraio e gli azzurri in gara nei 10000 metri. Gli orari e come vederla in tv e Diretta Streaming : Sesto titolo olimpico in palio nello Speed skating: il pattinaggio di velocità su pista lunga prosegue la rassegna a cinque cerchi con la prova dei 10000 metri maschili. Tra i 12 atleti qualificati per la gara ci sono anche due italiani (numero massimo di atleti possibili per nazione in questo caso): Davide Ghiotto e Nicola Tumolero. Su questa distanza si è corso soltanto una volta in stagione in Coppa del Mondo, il 19 novembre a Stavanger, in ...

Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang / Risultati live - medagliere e programma : slittino - altro oro tedesco! : Olimpiadi invernali Pyeongchang 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 14 febbraio sono ben sei finali per il medagliere: occhi puntati sullo slalom femminile.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 14:31:00 GMT)

Il programma e le gare di oggi alle Olimpiadi invernali 2018 : Gli atleti italiani in gara, le medaglie che verranno assegnate e le altre cose da sapere The post Il programma e le gare di oggi alle Olimpiadi invernali 2018 appeared first on Il Post.