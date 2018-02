OLIMPIADI INVERNALI 2018 | PYEONGCHANG Risultati live | medagliere e programma | skeleton

Slittino - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : l’Italia cerca il miracolo nel Team Relay : Serve un miracolo per rimuovere la casella zero dalla voce medaglie italiane nello Slittino a queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang. Domani infatti si disputa l’ultima gara per quanto riguarda la disciplina: dopo singolo maschile e femminile, e doppio, toccherà alle 13.30 italiane al Team Relay, la prova a squadre. Formula classica, come quella vista negli anni tra Coppa del Mondo e Mondiali, e che ha iniziato il suo percorso a Cinque ...

Skeleton - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : scatta la gara femminile con Jacqueline Loelling a caccia dell’oro : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 entrano nel vivo anche per lo Skeleton. In programma anche la prova femminile che, tra le giornate di venerdì e sabato, assegnerà le medaglie. Si partirà alle 12.20 italiane di venerdì con la prima run, mentre la seconda si disputerà alle 13.30 italiane. Per quanto riguarda la giornata di sabato, invece, la terza manche scatterà alle ore 12.20 italiane, mentre la quarta e ultima, con ...

Biathlon - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : 20 chilometri per il riscatto di Johannes Boe - Martin Fourcade il favorito : Vento permettendo, nella giornata di domani si dovrebbero disputare le due prove individuali valide per il programma del Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In stagione gli uomini hanno disputato due 20 chilometri: ad Oestersund si è imposto Johannes Boe, a Ruhpolding, neanche a dirlo, Martin Fourcade. I due dominatori della stagione, attesissimi alla vigilia delle Olimpiadi per una sfida che si preannunciava tra le più ...

Biathlon - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch - poligoni da sogno per attaccare il podio nell’individuale : Alle Olimpiadi, si sa, la cosa più importante sono le medaglie. Oro, argento, bronzo, metalli che possono carriere e vite intere. Domani, nella 20 chilometri individuale maschile di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, gli azzurri non partiranno con i favori del pronostico in una competizione dove la precisione al poligono, in genere, è fondamentale per emergere. Lukas Hofer e Dominik Windisch, in ogni caso, rappresentano le ...

OLIMPIADI INVERNALI - villaggi abbandonati : Vere e proprie cattedrali nel deserto che sono visibili in tutto il mondo: da Berlino, dove nel 1936 si svolsero le "Olimpiadi del Reich" e dove oggi villaggi e piscine sono abbandonati, a Rio de ...

Snowboardcross - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : Omar Visintin e gli azzurri puntano al podio : Questa notte l’Italia si gioca una grande carta da medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: va in scena infatti lo Snowboardcross al maschile, che avrà prima le qualifiche e poi le fasi finali, che decideranno il podio. Quattro alfieri tricolore per andare a caccia di un sogno: Omar Visintin, Emanuel Perathoner, Michele Godino e Lorenzo Sommariva. Tutti, chi più o chi meno, possono provare a giocarsi una opportunità di ...

OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : settima giornata - giovedì 15 febbraio - . Come vederla in tv? Il palinsesto completo su RAI ed ... : Le gare saranno trasmesse integralmente in diretta tv su Eurosport, una selezione di gare sarà invece in diretta tv sui canali Rai , RaiSport e Rai Due, , diretta streaming sul sito della Rai e su ...

Slittino - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : Ivan Nagler e Fabian Malleier - il settimo posto nel doppio li lancia già verso Pechino 2022 : Fino a qualche settimana fa non erano nemmeno sicuri di poter prendere parte a queste Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ivan Nagler e Fabian Malleier, invece, hanno preso parte eccome alla prova del doppio nello Slittino concludendo con un ottimo settimo posto. Ancor più da sottolineare se si pensa all’età dei nostri due rappresentanti. Ivan Nagler, per esempio, ha da poco (il 30 gennaio) spento 19 candeline, mentre il suo compagno, ...

OLIMPIADI INVERNALI - la pattinatrice Meagan Duhamel salva un cane dal mercato della carne : La due volte campione del mondo e vegana dal 2008 spera che altri atleti amanti degli animali colgano l'opportunità di salvare un cane durante le Olimpiadi.

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - Il ministro Lotti convinto : 'Arianna Fontana super - i nostri atleti continueranno a farsi valere' : Presente al Palazzetto dello sport di Roma a margine della presentazione dell'evento di solidarietà 'Campionato Mondiale per la Pace WBC', Lotti si è augurato che l'Italia possa conquistare altre ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - Curling - l'Italia s'impone sulla Svizzera : domani gli Stati Uniti : Alle Olimpiadi Invernali 2018 il team azzurro del Curling strappa una vittoria fondamentale alla Svizzera per 7-4, dopo la sconfitta contro il Canada Grande vittoria dell'Italia del Curling nella ...

Shaun White vince la terza medaglia d'oro in 3 Olimpiadi. Centesima storica medaglia d'oro nelle OLIMPIADI INVERNALI al team Usa : La sentiva la pressione, eccome. Erano quattro anni che aspettava questo momento, dalle Olimpiadi di Sochi, dove si piazzò solo alla quarta posizione. Shaun White non ha mai digerito quella medaglia di legno, ma si è finalmente riscattato, portando a casa un successo strabiliante, non solo per sé, ma per tutto il team americano. La sua medaglia, infatti, non gli ha consentito solo di diventare il primo atleta uomo ...

Hockey ghiaccio - OLIMPIADI INVERNALI PyeongChang 2018 : rimonte epiche di Slovenia e Slovacchia contro USA e OAR! : Prima giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 per quanto riguarda l’Hockey ghiaccio maschile. Oggi scendeva in campo il gruppo B, con due sfide in programma. La Slovacchia ha battuto per 3-2 gli Atleti Olimpici della Russia, al termine di una partita davvero avvincente. Gli slavi sono stati capaci di rimontare l’iniziale 2-0 subito da parte della squadra di atleti russi, portandosi sul 2-2 già nel primo drittel. ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - la squadra svizzera di freestyle si diverte così. E il video diventa virale : Olimpiadi invernali di Pyeongchang, lo sciatore svizzero Fabian Bösch si cimenta in una nuova disciplina olimpica, questa volta al coperto. Le scale mobili? Perché salirle come tutti i comuni mortali, meglio appendersi al corrimano. I fan trattengono il fiato, mentre Bösch dal suo profilo Instagram ci scherza divertito: “Dopo 20 anni non riesco ancora a capire come funzionano queste cose! Lo sto facendo bene? “ L'articolo Olimpiadi invernali ...