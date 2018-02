Nokia celebra San Valentino scontando del 10% i suoi smartphone

laragnatelanews

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Oggi siSan, considerata la festa degli innamorati, l’occasione perfetta per consentire a tutte le coppie di festeggiare il proprio amore, e perché no, scegliere di fare un dono gradito al partner beneficiando delle tante promozioni a disposizione in questo periodo. In un mondo in cui la tecnologia continua a diventare sempre più importante e a disposizione di tutti, non mancano le promozioni in ambito tecnologico che consentono di acquistare prodotti di qualità a prezzi convenienti. E’ il caso di HMD Global, la società che ha avuto il merito di riportare sul mercato il celebre brand. L’azienda ha deciso dire la festa degli innamorati con una interessante promozione che consente di acquistare glicon uno sconto del 10%, ma solo per un periodo di tempo limitato. HMD Global, lo abbiamo detto, ha riportato sul mercato il ...