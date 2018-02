Neve | Regione Lazio | in azione 12 associazioni e 50 volontari

Maltempo : ancora allerta Neve in regione Parigi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Parigi sotto la Neve - centinaia bloccati - regione si ferma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo : Neve record in regione Parigi. Tour Eiffel imbiancata : Fra i 10 e i 20 centimetri di neve, in alcuni casi più dell'anno record degli ultimi decenni, il 2013, hanno bloccato quasi completamente Parigi e la regione Ile-de-France. Ieri sera, quasi 800 ...

Neve record - regione Parigi sconsiglia circolazione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Filettino (FR) : la Regione Lazio in pista sulla Neve di Campo Staffi : Visita istituzionale nella giornata di domenica, del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, che è stato accolto dal Sindaco di Filettino Paolo De Meis, presso gli impianti sciistici di Campo Staffi. Presenti anche il Vice Sindaco Alessia Pomponi, l’Assessore Salvatore Nardecchia ed il Direttore del Parco dei Monti Simbruini Carlo Di Cosmo. L’occasione è stata quella di visitare l’intera struttura, riammodernata grazie agli ...

Meteo - Neve a Bologna. In regione 12 mila famiglie senza corrente elettrica : Già pronti dall'alba, a bordo strada, gli spazzaneve. Già in azione i mezzi spargisale. Nella notte - fa sapere il Comune - 40 mezzi hanno sparso circa 100 tonnellate di sale sulle strade della città, ...

Neve anche in Arabia Saudita - imbiancata la regione di Tabuk - VIDEO : Arriva la Neve anche nel deserto arabo. imbiancata la regione di Tabuk! Mentre in Italia facciamo i conti con la siccità e l'assenza di Neve (sull'Appennino centro-meridionale), in altre zone del...

Rigopiano - carabinieri negli uffici della Regione Abruzzo : sequestrati tutti verbali del Comitato Neve e valanghe : A poco più un anno di distanza dalla tragedia dell’hotel di Rigopiano, in cui persero la vita 29 persone, la procura di Pescara è tornata a perquisire gli uffici della Regione Abruzzo, per acquisire nuovi atti utili all’inchiesta che sta cercando di stabilire le responsabilità dell’accaduto. Sono stati sequestrati tutti i verbali del Co.re.ne.va., l’ente di supporto alla Giunta regionale per le problematiche ...

Maltempo : la Regione Abruzzo consegna un mezzo spartiNeve al comune di Campotosto : La Regione Abruzzo, attraverso la protezione civile regionale, viene in soccorso dell’amministrazione di Campotosto (Aq) mediante assegnazione temporanea e gratuita di un mezzo spartineve (Unimog U-20 Mercedes), appena allestito con lama a vomere e spargisale. Il mezzo è stato consegnato questa mattina, presso la ‘Casa di accoglienza’ realizzata dall’Associazione Nazionale Alpini (Ana), alla presenza degli uomini del ...

Regione Abruzzo - consegnati mezzi antiNeve acquistati con contributo Terna : L'Aquila - Sono stati consegnati questa mattina i primi 3 mezzi antineve (una turbofresa e due sgombraneve corredati di lama e spargisale), acquistati dalla Regione con il contributo di Terna e assegnati alle amministrazioni provinciali di Chieti, Teramo e L'Aquila. Il quarto mezzo, un'altra turbofresa destinata alla Provincia di Pescara, sarà disponibile giovedì prossimo. La cerimonia si è svolta nel deposito di ...

Maltempo Abruzzo : la Regione consegna i primi 3 mezzi antiNeve : consegnati oggi i primi 3 mezzi antineve (una turbofresa e due sgombraneve corredati di lama e spargisale), acquistati dalla Regione Abruzzo con il contributo di Terna e assegnati alle amministrazioni provinciali di Chieti, Teramo e L’Aquila. Il quarto mezzo, un’altra turbofresa destinata alla Provincia di Pescara, sarà disponibile giovedì prossimo. L’investimento complessivo per l’acquisto dei mezzi è stato di un milione ...

Allerta Meteo Toscana : codice “giallo” su tutta la regione per ghiaccio e Neve : In Toscana perdura l’afflusso di aria fredda e instabile: la protezione civile regionale ha prolungato l’Allerta Meteo con codice giallo su tutta la regione anche domani, venerdì 29, per ghiaccio e neve. Per la giornata di oggi previsti ancora rovesci sparsi e nevicate anche a quote collinari. Possibili temporali in esaurimento nel corso del pomeriggio su Arcipelago e basso grossetano. In concomitanza dei temporali saranno possibili ...

Neve in regione - fioccano disagi e prenotazioni : TRENTO. In Trentino nevica. Prudenza sulle strade, soprattutto nella parte occidentale della provincia. Difficoltà di transito in valle di Non. Con la stagione dello sci, partita come non accadeva da ...

Maltempo : Lombardia - domani rischio Neve su intera regione : Milano, 9 dic. (AdnKronos) - La Sala operativa della Protezione civile della regione Lombardia, la cui attività è coordinata dall'assessore alla Sicurezza, Protezione civile e Immigrazione, Simona Bordonali, sulla base delle previsioni meteorologiche di Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di ordin