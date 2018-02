Napoli | Sarri | “L’Europa League è una manifestazione ai limiti della follia”

Napoli - Sarri : 'Grande gara - ma dovevamo chiuderla prima' : 'Una risposta dopo la sconfitta in Europa League l'attendevo chiaramente. Abbiamo fatto bene, abbiamo preso la partita in mano da subito e ci siamo dimenticati di chiuderla. Abbiamo giocato su buoni ...

Napoli - Allan : 'Non pensiamo alla Juve - sono loro che inseguono. Migliorato grazie a Sarri' : allan, centrocampista del Napoli , è intervenuto al termine del match vinto contro la Spal. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: Una partita che vi rilancia nuovamente in testa alla classifica. 'Siamo contenti, abbiamo fatto una buona partita ed è un peccato non aver chiuso prima. Juve? Dobbiamo pensare a noi, è la Juve ...

Napoli e Juve - duello scudetto con ritmi record : Sarri ne vince 9 di fila - Allegri pure : Una sceneggiatura così spettacolare, forse, non sarebbero stati capaci di immaginarla nemmeno gli autori di Batman contro Superman : il duello scudetto tra Napoli e Juve è un kolossal che si combatte ...

Napoli e la polemica Europa League - Sarri ammette : “la città ha scelto!” : Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha parlato della vittoria odierna contro la Spal ai microfoni di Sky. L’allenatore dei partenopei è parso soddisfatto di quanto visto anche se i suoi non hanno brillato: “Sono molto soddisfatto della prestazione sia dal punto di vista tattico che tecnico. Peccato che il risultato non rispecchi l’andamento della partita, ci è mancata un po’ di cattiveria. Oggi siamo scesi in campo con ...

Napoli - Sarri : "Noi troppo leziosi. Con la Spal dovevamo chiuderla prima" : Maurizio Sarri può dirsi soddisfatto. Il suo Napoli grazie alla vittoria , 1-0, sulla Spal , è la nona consecutiva: record!, risorpassa la Juve in testa alla classifica. Ma il tecnico degli azzurri, ...

Sarri - Conferenza stampa di Napoli vs Spal : Mario Sconcerti alcune sue asserzioni a RMC Sport per questa giornata di campionato: 'Meglio giocare prima o dopo la Juventus, a mio avviso, non cambia nulla. Soprattutto per la filosofia di gioco ...

Napoli-Spal 0-0 - il match in diretta : Sarri si affida a Mertens e Insigne : l Napoli cerca al San Paolo contro la Spal i tre punti necessari per continuare a sognare lo scudetto e tenere la Juventus al secondo posto della classifica: gli uomini di Sarri giocano la seconda...

Napoli - Sarri : “L’Europa League è una manifestazione ai limiti della follia” : Domani sera alle 21.05 al San Paolo sarà tempo di onorare l’Europa League nella gara d’andata dei sedicesimi di finale. Di fronte il Lipsia di Hasenhuttl, al momento secondo in Bundesliga. A presentare la sfida nella conferenza stampa di vigilia ci ha pensato l’allenatore del Napoli, Maurizio Sarri: “Se vogliamo fare un salto a livello […] L'articolo Napoli, Sarri: “L’Europa League è una manifestazione ai limiti ...

Napoli-Spal in tv - dove vedere la diretta e streaming : Sarri punta tutto sullo scudetto : Match visibile anche sui rispettivi servizi streaming: Skygo e Premium Play . Napoli-Spal, per non perdere punti Giovedì scorso un Napoli in pieno turn over è stato 'travolto' dal Lipsia in casa ...

Napoli-SPAL - Sarri punta il record di 9 vittorie consecutive : Il Napoli domenica attende la SPAL con l'obiettivo di consolidare la testa della classifica e magari allungare sulla Juventus, sperando in un risultato negativo dei bianconeri nel derby delle 12.30 ...

Balotelli e Cutrone 'principi azzurri' - Sarri spacca Napoli : la rassegna stampa : Dilemma Napoli Il Corriere dello Sport apre con "Sarri spacca Napoli": "il ko con il Lipsia fa discutere: giusto rinunciare all'Europa League per puntare tutto sul campionato? Si divide una giuria di ...

Napoli - SARRI / Europa League - disastro con il Lipsia : i quotidiani bocciano il tecnico toscano : NAPOLI, SARRI imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 14:08:00 GMT)

Napoli - SARRI / Europa League - disastro con il Lipsia - ma Zazzaroni lo difende : “Sto con lui” : NAPOLI, SARRI imbufalito con la sua squadra dopo la sconfitta contro il Red Bull Lipsia per 1-3 al San Paolo, andata dei sedicesimi di finale di Europa League 2017/2018.(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 11:29:00 GMT)

Napoli - Zielinski scoperchia la gestione Sarri : 'qui c'è chi non gioca mai. Poi li manda in campo e succede questo' : Sono destinare però a fare rumore le parole di Piotr Zielinski , centrocampista azzurra, che lancia un attacco niente male alla gestione Sarri ai microfoni di Sky Sport: " "Il terzo gol non ci voleva,...