Napoli-Juventus | duello a suon di record

Di Francesco : 'Cerco continuità tecnica come Napoli e Juventus' : Di Francesco dice sempre quello che pensa . Così, anche ieri, intervenendo a Radio Anch'io lo Sport, il tecnico abruzzese, come scrive Stefano Carina su Il Messaggero , non si è tirato indietro: ' Il distacco dalle prime? Non fa una piega. Potevamo avere qualche punto in più, cosa non successa ...

MAX GAZZÈ TIFA Napoli / "Sono romanista - ma spero vincano gli azzurri. La Juventus ha rotto..." : Max GAZZÈ TIFA NAPOLI, il cantante 6° al Festival di Sanremo sottolinea che la Juventus ha rotto le scatole e nonostante sia romanista sarebbe felice di vedere gli azzurri trionfare.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 17:52:00 GMT)

Ferrara : 'Napoli super motivato - Juventus abituata a vincere' : Ciro Ferrara , grande ex di Napoli e Juventus , analizza ai microfoni di 'Radio Anch'io Sport' su RadioUno la corsa allo scudetto delle prime due della classe. 'Nessuna vuole mollare, con la Juve ...

Napoli e Juventus giocano da sole : Le ultime due vittorie in Serie A hanno reso ancora più evidente lo strapotere delle due squadre in testa alla classifica The post Napoli e Juventus giocano da sole appeared first on Il Post.

Napoli e Juventus - coppia senza rivali : ormai difficile pensare come Napoli e Juve possano perdere punti. La differenza con tutte le altre è profonda. Il Napoli ha perso una sola partite su 24 e l'ha persa contro la Juventus. Allegri ha ...

Fiorentina-Juventus 0-2 - Higuain fa 50 : la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli : Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain fa 50: la Juventus vola in testa e aspetta il Napoli Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Fiorentina-Juventus 0-2, Higuain FA 50- La Juventus espugna il Franchi e vola momentaneamente in testa alla classifica in attesa del big match tra Napoli e Lazio. Una Juventus compatta, cinica e ordinata. Un’ottima Fiorentina, ...

Serie A : Fiorentina-Juventus 0-2 - Allegri scavalca il Napoli e vola in vetta : Gara decisa nella ripresa dal grande ex Bernardeschi e da Higuain. Il Var toglie un rigore alla Viola

Fiorentina-Juventus 0-2 - sorpasso al Napoli tra le polemiche : rigore tolto ai viola per fuorigioco dubbio : I gol di Bernardeschi e Higuain nella ripresa permettono alla Juventus di passare in casa della Fiorentina e, in attesa di Napoli-Lazio, di prendersi almeno per qualche ora la vetta della classifica....

La Juventus ha più Fede : Bernardeschi segna ed esulta - 2-0 di Higuain. Fiorentina ko - +2 sul Napoli : TORINO - TORINO - La Juventus ha più... Fede e sbanca il Franchi. La sblocca Bernardeschi su punizione e non poteva essere altrimenti. La chiude definitivamente Higuain con una stoccata delle sue sul ...

LIVE Fiorentina-Juventus - Serie A in DIRETTA : i bianconeri per sorpassare il Napoli in testa. Spettacolo al Franchi : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Fiorentina-Juventus, big match della 24^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio Artemio Franchi andrà in scena una partita caldissima, le due squadre sono acerrime rivali e le due tifoSerie sentono molto questa partita. I bianconeri partono con tutti i favori del pronostico e vanno a caccia della vittoria necessaria per sorpassare momentaneamente il Napoli in testa alla classifica (i ...

Juventus - Allegri : 'Lo scudetto si deciderà il 20 maggio - la media si abbasserà. Napoli super grazie a Sarri' : VINOVO , TO, - Duecento panchine in bianconero a Firenze con la speranza 'di farne ancora tantissime, dipenderà dai risultati'. Max Allegri sa che si giocherà molto nel prossimo mese, a partire dalla ...

Serie A - Banti dirigerà Napoli-Lazio - a Guida Fiorentina-Juventus : Sarà Marco Guida di Torre Annunziata l'arbitro di Fiorentina-Juventus, anticipo di domani sera della 24/a giornata, quinta di ritorno, di Serie A. Napoli-Lazio, in programma sabato 10 alle 20.45, sarà ...