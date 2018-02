Muore d' infarto mentre fa l' elettrocardiogramma

Choc al processo : testimone Muore d'infarto durante la deposizione : Udienza Choc al tribunale di Avellino, nell'aula dove stamattina era in corso un'udienza relativa ad un processo penale. durante la deposizione, un 52enne di Montoro, Pasquale Russo, citato come ...

Calciatore 14enne Muore colto da infarto durante la partita : Una partita di calcio che si è trasformata in tragedia, quella che si è disputata sabato pomeriggio tra due squadre spagnole di giovanissimi, la Ud Alzira e la Sport Base Ontinyent. Un ragazzino di 14 anni, Nacho Barberà, è mortoa causa di un infarto che lo ha colto mentre giocava da ala destra. Nacho stava bene, quando è sceso in campo, ma all'improvviso è ...

Infarto mentre nuota in piscina - Muore ragazzo di 29 anni : Tragedia alla piscina di Arquata Scrivia, in provincia di Alessandria. Un ragazzo di 29 anni, Jacopo Ponzano, di Grondona, è deceduto per un Infarto mentre stava nuotando. Erano da poco passate le 20 quando...

Due visite rinviate - Muore d'infarto. "Qui mi trattano come una nullità" : Savona, 23 gennaio 2018 - "Non mi sembra possibile, esser trattati come nullità dalla sanità. Mi hanno rimandato l'appuntamento cardiochirurgico già due volte". Questo post riporta la data di giovedì ...

Udine - malore fatale sulle piste da sci : si accascia e Muore colpito da infarto : malore mortale mentre scia sulle piste innevate del monte Zoncolan , a Ravascletto , in Carnia. Lo sportivo si accascia a terra dopo aver lamentato un forte dolore al petto e poi perde subito i sensi. ...

Atleta Muore per infarto a 34 anni : stop ai funerali - scatta l'inchiesta : AMALFI - Un malore improvviso nelle scale di casa, la corsa al presidio di Castiglione, il lungo intervento di rianimazione a cui è stato sottoposto dai sanitari di turno. È questa la...

Balduina - camionista Muore d'infarto al volante : danneggiate auto in sosta : Alba drammatica alla Balduina. Un camionista è morto di infarto al volante del suo veicolo dopo aver danneggiato una ventina di auto parcheggiate lungo via Marziale. Inutili purtroppo i soccorsi per l'...

Dramma di Natale a Salerno : Alessandro Muore a 13 anni stroncato da un infarto - c'è l'inchiesta : PELLEZZANO - ?Alessandro, appena tredici anni, è morto all?ospedale Ruggi di Salerno. Fino all?antivigilia di Natale stava bene. È sempre stato bene, se non per...

Infarto in casa - Muore carabiniere di 46 anni : Un lutto improvviso, che colpisce l'intera comunità di Camerota, nel Cilento. Morto Francesco Parise Francesco Parise, carabiniere di 46 anni in servizio presso la stazione dei carabinieri di Centola...

Imola - quindicenne Muore di infarto dopo l'allenamento di calcio : Un ragazzo di 15 anni di Imola, G.C., è morto ieri all'ospedale Santa Maria della Scaletta di Imola, dove era stato trasportato dal 118 venerdì pomeriggio, intorno alle 18,20, dopo un arresto cardiaco ...

Salerno : vede moglie morire - gli viene un infarto e Muore anche lui : Una doppia tragedia ha colpito una famiglia di Eboli, nel Salernitano. Una donna 73enne è deceduta a causa della rottura di un'arteria femorale. Il marito, cardiopatico 74enne, nel vedere la moglie ...

