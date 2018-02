Msf | Nel 2017 registrati 24 casi di molestie e abusi sessuali

ilgiornale

: Msf, 24 casi interni di abusi sessuali nel 2017: 19 licenziati #Msf - MediasetTgcom24 : Msf, 24 casi interni di abusi sessuali nel 2017: 19 licenziati #Msf - MSF_ITALIA : Chi vive “FuoriCampo? Persone come C. e suo fratello, #rifugiati, arrivati in Italia nel 2007. “Viviamo in questo… - MSF_ITALIA : Domani nel nostro rapporto #FuoriCampo non presenteremo solo numeri ma anche storie raccontate dalla macchina fotog… -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Nuovidiall'interno delle ong. Ora è Medici senza frontiere (Msf) ad annunciare che nelsono stati ben 24 idi violenza avvenuti all'interno dell'organizzazione.La ong precisa che in due di questisi è trattato dida parte di staff Msf contro persone terze, cioè pazienti o membri della comunità, e 19 degli operatori coinvolti sono stati licenziati mentre gli altri sono stati sanzionati in altro modo, per esempio con avvertimenti o sospensioni.Come ha spiegato la stessa organizzazione umanitaria in una nota, la direzione di Msf ha ricevuto 146 denunce l'anno scorso. Di queste, 24sono stati identificati comee 19 operatori sono stati di conseguenza licenziati. L'Ong ha 40mila operatori in tutto il mondo."Non tolleriamo nessun abuso fisico o psicologico contro ...