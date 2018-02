MotoGP | Test Thailandia 2018 | Yamaha per diradare le ultime nubi

MotoGP Aprilia - Aleix Espargaró : «In Thailandia confido in un buon test» : TORINO - L'Aprilia e il team Gresini aspettano i prossimi test a Buriram per avere conferme, dopo i buoni risultati di Sepang. Aleix Espargaro, confermatissimo dopo una buona prima stagione con la ...

MotoGP : Aprilia pronta a test Thailandia : ANSA, - ROMA, 14 FEB - La preparazione al Campionato Mondiale MotoGp 2018 prosegue con il secondo test stagionale, che vedrà i team del motomondiale impegnati al Chang International Circuit di Buriram ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : tutti gli orari e come seguirli in tempo reale. Il programma completo : La MotoGP torna in pista per svolgere una nuova sessione di Test in vista del Mondiale che scatterà tra un mese in Qatar. I bolidi a due ruote faranno tappa sul nuovo tracciato di Buriram (Thailandia), i piloti hanno l’obiettivo di valutare la meglio i propri bolidi dopo averli già Testati a Sepang qualche settimana fa in modo che siano performanti quando si tornerà in gara. Dal 16 al 18 febbraio i centauri saranno dunque impegnati con i ...

Pol Espargaro salta i test MotoGP in Thailandia : Pol Espargaro, pilota del team Red Bull Ktm Factory Racing Racing, non prenderà parte ai test ufficiali della MotoGP, in programma sul nuovo circuito di Buriram, in Thailandia dal 16 al 18 febbraio. ...

MotoGP KTM - niente test per Pol Espargaró : TORINO - Brutta notizia per Pol Espargaró. Il pilota spagnolo della Ktm che solo pochi giorni fa aveva avuto l'ok dei medici per partecipare ai test di Buriram, dovrà invece rinunciare. Espargaró è ...

MotoGP : la Ducati guarda con fiducia ai prossimi test sul tracciato di Buriram in Thailandia : La MotoGP torna protagonista da venerdì per la seconda sessione di test invernali dal 16 al 18 febbraio. Sarà debutto assoluto in Thailandia, sulla pista di Buriram, che già ha ospitato il Mondiale Superbike nelle ultime tre stagioni. test, dunque, con una valenza particolare per le squadre che, oltre a portare avanti lo sviluppo delle nuove moto, prenderanno confidenza con un tracciato su cui non si hanno grandi informazioni. Un circuito lungo ...

MotoGP Honda - Marquez : «Test utile per conoscere la nuova pista» : Questa l'approccio di Marc Marquez, il campione del mondo in carica MotoGp, rispetto al Chang International, il nuovo circuito entrato da quest'anno nel calendario della classe regina. L'inizio del ...

MotoGP 2018 - ripartono i test in Thailandia : dove eravamo rimasti? : La pista di Buriram Una prova nella prova per le squadre della MotoGP che oltre a continuare lo sviluppo sulle nuove moto, dovranno prendere confidenza con la pista thailandese inaugurata nel 2014. Il ...

MotoGP : Pol Espargaro rientra per i test in Thailandia : Pol Espargaro è di nuovo in forma e tornerà in sella alla su KTM nel secondo round di test al Chang International Circuit di Buriram, dal 16 al 18 febbraio, in Thailandia. Lo spagnolo era stato ...

MotoGP Ktm - Pol Espargarò ci sarà nei test di Buriram : ROMA - Pol Espargaró sarà la prossima settimana al Chang International Circuit, situato nella provincia thailandese di Buriram, per la tre giorni di test di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ktm si è ...

MotoGP - Test Thailandia 2018 : programma - orari e tv. Come seguire il fine settimana di Buriram : Dopo i primi Test che si sono svolti a Sepang (Malesia), la MotoGP prosegue la sua marcia di avvicinamento verso il Mondiale 2018. I piloti avranno l’occasione di provare ulteriormente i propri mezzi e valutare nel migliore dei modi il loro feeling con le moto. Dal 16 al 18 febbraio la classe regina vola sul nuovo tracciato di Buriram (Thailandia) dove si disputerà anche un GP in autunno: sarà una chance importante anche per prendere le misure ...

MotoGP : Redding guarda a test Thailandia : ANSA, - ROMA, 10 FEB - In casa Aprilia c'era grande attesa per il debutto della nuova RS-GP nella versione 2018. Una novità ancora più grande per Scott Redding, esordiente sulla V4 italiana. Dopo una ...

