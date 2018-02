MotoGP | nel 2018 alcune gare saranno più corte | ecco quali

Hafizh Syahrin - arriva il primo malese nella storia della MotoGP : Così la Malesia approda per le prima volta nella Top Class grazie ad una scelta anche politica appoggiata dalla DORNA , visto la crescente popolarità delle moto nel Paese del Sud-Est asiatico dove il ...

MotoGP - La Yamaha in difficoltà nell'ultimo giorno di test a Sepang - Valentino Rossi sorpreso : 'cos'è successo? Non lo sappiamo con ... : La Yamaha in difficoltà in Malesia nel giorno dei time attack: l'analisi di Valentino Rossi dopo l'ultimo giorno di test a Sepang AFP/LaPresse E' Jorge Lorenzo l'uomo della giornata a Sepang. Il ...

MotoGP - Test Sepang2018 : la seconda giornata ripropone una ottima Yamaha - cresce bene la Ducati mentre la Honda prosegue nella continuità : Cosa ci ha detto questa seconda giornata di Test pre-stagionali riservati alla MotoGP di Sepang? Non ci ha regalato grosse novità, quanto conferme importanti. Su tutte, la Yamaha quest’anno è partita davvero con il piede giusto. Se l’anno scorso era il solo Maverick Vinales ad apprezzare la moto di Iwata (e ci ricordiamo bene come si è poi sviluppata la stagione, tra difficoltà e poca competitività) questa volta entrambi i piloti ...

MotoGP - Valentino Rossi dopo i test : "Sensazioni mai provate nel 2017" : TORINO - 'Sensazioni mai provate l'anno scorso'. Sono le parole di Valentino Rossi dopo la prima sessione dei test invernali di Sepang. Rossi con la sua Yamaha ha fatto registrare il sesto tempo, ma ...

MotoGP Test Sepang : nel day-1 Pedrosa al top - Ducati in scia - Márquez solo sesto : Primo giorno di Test a Sepang per i rider della top class. Pedrosa porta a casa un crono pazzesco con dietro tre Ducati. Rossi, tra i primi a girare, dice subito la sua. Márquez è solo sesto Dopo i Test di Jerez per la SBK finalmente è toccato anche alla classe regina. A Sepang, in Malesia, che sarà sede della penultima tappa del motomondiale (4 novembre 2018) sono scesi in pista Márquez & co. Pronto ad affrontare la sua ennesima ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : Pedrosa il più veloce nella prima giornata inseguito dalle Ducati. Valentino Rossi chiude sesto davanti a Marquez : E’ un Daniel Pedrosa scatenato quello della prima giornata dei Test ufficiali del Mondiale 2018 di MotoGP sulla pista di Sepang (Malesia). Lo spagnolo ha ottenuto il miglior tempo del day-1 in 1’59″427 mettendo in evidenza grande confidenza in tutte le condizioni di asfalto. Una giornata particolare, infatti, quella malese, condizionata dalla pioggia nelle prime ore per poi dare modo ai piloti di girare su pista asciutta ma ...

MotoGP - nell'ultimo giorno di test svetta Aoyama : SEPANG - In attesa di vedere all'opera i piloti ufficiali e clienti, a Sepang si è conclusa la terza e ultima giornata di test privati della MotoGp. Protagonista è stata ancora una volta la pioggia, ...

MotoGP - Dunlup stupisce nella 2° giornata di test privati a Sepang : TORINO - Va in archivio anche la seconda giornata di test privati sul circuito di Sepang, in attesa di quelli ufficiali che si terranno dal 28 al 30 gennaio. In pista c'era Casey Stoner per Ducati, ...

MotoGP - Test Sepang 2018 : prime prove già importanti per Valentino Rossi. La nuova Yamaha determinante nella scelta sul prolungamento del contratto : Dal 28 al 30 gennaio i bolidi della MotoGP torneranno ad esibirsi e sarà “la prima” coi nuovi modelli. Come al solito il teatro dello show sarà la pista di Sepang (Australia) dove i team prenderanno nota di tutte le informazioni possibili per comprendere il comportamento delle moto ed apportare eventuali correttivi. Sarà una tre giorni decisiva, da questo punto di vista, per Valentino Rossi. Il “Dottore”, reduce da una ...

MotoGP - Folger : "Nel 2018 devo fermarmi" : TORINO - Jonas Folger non sarà al via della stagione 2018. La notizia bomba arriva direttamente dal sito del Team Monster Tech3 di Poncharal. La decisione è stata presa dallo stesso pilota che ha ...

MotoGP. Tech3 - Folger out : 'Non correrà nel Mondiale 2018' : A poco più di una settimana dall'inizio della stagione con i test in Malesia, arriva una notizia sorprendente. La Yamaha Tech3 ha infatti comunicato che Jonas Folger non parteciperà al prossimo ...

MotoGP - Jonas Folger non correrà nel 2018 : MotoGP Jonas Folger La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, il pilota tedesco tedesco del team Yamaha Tech 3 non parteciperà al campionato del mondo MotoGP 2018. Folger a causa di una rara malattia genetica, la sindrome di Gilbert che causa un accumulo di tossine nel sangue era stato costretto a saltare il finale di stagione del 2017. Adesso,...

MotoGP - rubati i trofei di Franco Morbidelli. Furto nella casa di mamma Cristina : Brutta disavventura per la famiglia di Franco Morbidelli, Campione del Mondo di Moto2. Dei ladri, infatti, sono entrati nella casa della mamma in località Babbucce (in provincia di Pesaro Urbano, vicino a Tavullia) e hanno rubato molti trofei conquistati dal romano nella prima parte della carriera. Stando alle ricostruzioni effettuate nelle ore successive, sarebbe stato prelevato anche del materiale dall’officina del compianto papà Livio. ...