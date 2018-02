MotoGp – Le rivelazioni clamorose di Pernat | annunci ufficiali su Valentino Rossi

calcioweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Si prea un campionato discoppiettante, tanti piloti in corsa per la vittoria finale. Nel frattempo si pensa anche al mercato piloti, nelle ultime ore importanti indicazioni di Carloa Paddock: “La Yamaha si è sposata con. Per il 2019 ha già firmato, poi c’è l’opzione per il 2020, questa posso darla già come notizia ufficiale! Senza contare che quando finisce farà la VR46 con Moto3, Moto2 e, avrà la moto ufficiale Yamaha e dovrà stare molto attento Herve Poncharal perché a quel punto sparirà quel team (Tech3, ndr) e la VR46 diventerà team semiufficiale della Yamaha”. LaPresse/Costanza Benvenuti Poi su Iannone: “La Suzuki non è messa male, hanno fatto un’evoluzione del motore che non è male e poi è ritornata Open (perchè non ha fatto nessun podio), quindi nove motori con sviluppo libero e numero illimitato di test, sperando non ...