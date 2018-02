Morta una paziente a Messina | indagine Asp | nessuna criticità

Tragedia a Messina - donna Morta dopo endoscopia : il Policlinico - 'nessuna criticità' : prosegue la nota Il personale ha agito secondo scienza e coscienza '. ' Al momento non e' possibile stabilire un nesso causale tra l'indagine eseguita ed il decesso, sara' il riscontro autoptico, a ...

“Sul serio è lei?”. Invecchiata e coi capelli corti : riuscite a riconoscerla? Avvistata e prontamente imMortalata per strada - la diva ha lasciato i fan senza parole con questo look a dir poco inedito. Una trasformazione in piena regola : Irriconoscibile è dire poco. Ma dov’è finito il glamour? E i capelli biondi? Siamo abituati a vederla ‘al top’, specie durante i red carpet e le manifestazioni come i recentissimi Golden Globes e invece, dopo essere stata Avvistata e prontamente immortalata per le strade di Los Angeles, la ritroviamo con un look inedito. Intanto Invecchiata, con evidenti rughe sul volto, e poi con un caschetto corto brizzolato con tanto di ...

Austria - scontro treni : Morta una donna : 16.30 scontro tra due treni passeggeri nei pressi di Niklasdorf, in Stiria, sudest dell'Austria. Da un primo bilancio della Croce Rossa, una donna ha perso la vita e ci sarebbero una ventina di feriti, tra cui tre bambini. La collisione è avvenuta nei pressi della stazione. Coinvolti un Eurocity che si trovava sulla tratta fra Graz e Saarbruecken, e un convoglio della S-Bhan, metropolitana a cielo aperto. Interrotta la circolazione sulla ...

Austria - Scontro fra treni - Morta una donna : U no Scontro fra treni si è verificato nei pressi di Niklasdorf, in Stiria , nell'Austria sud-orientale. Secondo il primo bilancio, fornito dalla Croce Rossa, ci sarebbe almeno una vittima, una donna ,...

INCIDENTE STRADALE/ Pisa - auto contro albero : Morta una donna 70enne di Palermo (11 febbraio 2018) : INCIDENTE STRADALE, ultime notizie di oggi 11 febbraio 2018: Pisa, auto contro albero con una donna morta dopo incendio vettura. Frontale mortale a Ivrea, 2 vittime e 3 feriti(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 13:12:00 GMT)

Notte di incidenti Mortali sulle strade torinesi : due giovani vittime a Cuorgnè - una a Chieri : Quattro i feriti. Nel Canavese hanno perso la vita due ragazzi di 19 e 23 anni in uno scontro frontale, gravi altre tre persone.Un uomo muore nell'auto che...

Mangia l’insalata e ci trova dentro una lucertola Morta : “Forse ho ingerito anche la coda” : Mangia l’insalata e ci trova dentro una lucertola morta: “Forse ho ingerito anche la coda” Disgustosa disavventura alimentare per una 33enne americana. La donna aveva acquistata quella busta di lattuga preconfezionata in un supermercato di Portsmouth, nel New Hampshire. “È stato disgustoso, sono scioccata”, dice.Continua a leggere Disgustosa disavventura alimentare per una 33enne americana. La […] L'articolo Mangia l’insalata e ...

Udine - gravissimo incidente tra 2 auto e 2 camion in A23 : Morta una donna : gravissimo mortale lungo la autostrada A23 Palmanova Tarvisio con due auto e due camion che si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Palmanova, ...

La commovente storia di Christopher Barker - tre anni : diagnosticata una rara malattia genetica Mortale : Guardando questo bambino di 3 anni, di nome Christopher Barker, vivace, felice e irrequieto, nessuno penserebbe che i suoi giorni siano contati. Eppure è così. Poco più di sei mesi fa, a Christopher è stata diagnosticata l’atassia-teleangectasia (AT), o sindrome di Louis-Bar, una malattia genetica estremamente rara che colpisce i bambini, provocando la progressiva perdita del controllo muscolare, l’indebolimento del sistema immunitario e un’alta ...

Schianto nella notte fra auto e bus : Morta una donna - traffico in tilt : Incidente mortale intorno a mezzanotte e mezza in via Ostiense all'incrocio con via Pavullo nel frignano nella zona di Casal Bernocchi, a Roma. Un autobus di linea della Roma Tpl , che stava ...

È Morta la mitica 'Magda' - lacerata da una lunga malattia Video : Chi non ricorda la mitica #magda, la moglie di quel rompiscatole di Furio, uno dei protagonisti interpretati da Carlo verdone in 'Bianco, Rosso e Verdone', epica commedia che lanciò l'attore e regista romano nell'empireo del #Cinema italiano nel lontano 1981? La moglie del rompiscatole per antonomasia, che si vendicò di anni umilianti tradendo il marito mentre era ricoverato in ospedale, era interpretata da Irina Sanpiter, allora giovanissima ...

“È Morta. Si è spenta dopo una lunga malattia”. Lutto nel cinema italiano. Attrice bellissima è passata alla storia per il ruolo che le ha regalato il successo. “Nessuno sapeva che stava male… è terribile”. Il ricordo di chi l’amava : Il cinema italiano non la dimenticherà mai. Con il suo ruolo più famoso ha raggiunto una popolarità incredibile e il suo “Non ce la faccio più” è diventato una pietra miliare della filmografia italica, un lamento che è passato alla storia. È morta Irina Sanpiter, Attrice russa ricordata per il ruolo di Magda, la moglie di Furio in Bianco, rosso e Verdone del 1981. È proprio il regista il primo a rendere omaggio a Irina su ...

Trapani : neonata Morta al S.Antonio Abate - 'nessuna carenza assistenziale' : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - Non ci sarebbe alcuna "carenza assistenziale" dietro la morte della neonata avvenuta domenica 28 gennaio, qualche ora dopo il parto, all'ospedale S.Antonio Abate di Trapani. A stabilirlo è stata la commissione di verifica interna istituita dal commissario dell'Asp Giova

Trapani : neonata Morta al S.Antonio Abate - 'nessuna carenza assistenziale' (2) : (AdnKronos) - Appropriata e secondo le linee guida vigenti inoltre, secondo la commissione, "la condotta ostetrica relativamente all'induzione del travaglio, al monitoraggio dello stesso all'assistenza al parto a al post partum". La relazione è stata consegnata ieri all'assessore regionale alla Salu