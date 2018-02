Video messaggio di Francesco MONTE all’Isola dei Famosi 2018 tra il ritorno in Honduras e baci per Paola Di Benedetto : Volente o nolente il Video messaggio di Francesco Monte all'Isola dei Famosi 2018 è l'unico momento degno di nota. Un'altra puntata noiosa è andata in onda segnando davvero il declino di questa edizione ben diversa da quella del Grande Fratello Vip spumeggiante e interessante. Il trash l'ha fatta da padrone tra le "zinne" che Francesca Cipriani sta usando per fare tutti fuori e i drammi che le mamme naufraghe vivono lontane dai loro bambini. ...

Isola dei famosi 2018 : il video-messaggio di MONTE e l’infelice battuta su Alessia Mancini : «Il nostro è un programma d’intrattenimento, vogliamo tornare a divertirci». Nei primissimi minuti dell’ultima puntata dell‘Isola, la prima in onda di martedì, l’intenzione di alleggerire i toni dopo il «canna-gate» è chiara un po’ a tutti. Alla conduttrice Alessia Marcuzzi, agli opinionisti Mara Venier e Daniele Bossari e anche ai naufraghi presenti in Palapa. Peccato solo che l’unico momento degno di pathos ...

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps - le preoccupazioni sul Consorzio Operativo (oggi - 14 febbraio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. In Borsa Mps riparte da quota 3,4 euro ad azione. Le preoccupazioni sul Consorzio Operativo. Ultime notizie live di oggi 14 febbraio 2018(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 06:13:00 GMT)

Francesco MONTE - videomessaggio Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger fa un passo indietro? Reazioni in diretta : Eva Henger pronta a fare pace con Francesco Monte? All'Isola dei Famosi 2018 arriva il videomessaggio dell'ex naufrago e Mara Venier lancia l'indiscrezione in diretta.(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 06:02:00 GMT)

Francesco MONTE/ Video - il messaggio in diretta scatena le critiche del pubblico (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per Francesco Monte è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 00:21:00 GMT)

Isola dei Famosi - MONTE non va in studio - ma manda un video messaggio : Francesco Monte ha declinato l'invito di Alessia Marcuzzi di partecipare alla quarta puntata dell'Isola dei Famosi.L'ex naufrago dell'Isola è convinto che in questo momento così delicato della sua vita e della sua carriera sia giusto difendersi in altre sedi e non in uno studio televisivo. Ma nonostante non si sia presentato in puntata, Francesco Monte ha voluto mandare un video messaggio."Ciao Ale, questo video ...

Francesco MONTE torna all’Isola dei Famosi per Paola Di Benedetto? : L’Isola dei Famosi: Francesco Monte farà una sorpresa a Paola Di Benedetto? La quarta puntata dell’Isola 13 fino a questo momento ha riservato diverse emozioni ai numerosi spettatori da casa. Cosa è successo? Dapprima c’è stato lo scontro tra la ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta e Alessia Mancini, e successivamente c’è stato l’attesissimo verdetto: Cecilia Capriotti eliminata dal reality show vip condotto ...

PAOLA DI BENEDETTO / Il messaggio di Francesco MONTE : "Ti sostengo - ti aspetto" (Isola dei Famosi 2018) : PAOLA di BENEDETTO è la mejor della settimana all'Isola dei Famosi 2018. Dopo le accuse dell'ex fidanzato, l'ex madre natura è stata criticata anche da Cecilia Capriotti.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:39:00 GMT)

Francesco MONTE video diretta Isola dei Famosi : il pensiero per Cecilia Rodriguez : Isola dei Famosi, Francesco Monte: i fantasmi del passato e le parole per Cecilia Rodriguez Un videoclip di Francesco Monte è stato mostrato stasera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. In questo modo l’ex tronista di Uomini e Donne, come spiegato più volte da Alessia Marcuzzi, ha voluto raccontare al pubblico a casa la sua […] L'articolo Francesco Monte video diretta Isola dei Famosi: il pensiero per Cecilia Rodriguez ...

Isola dei Famosi 2018 - Francesco MONTE manda un videomessaggio : «In accordo con i miei legali non posso essere presente» : Isola dei Famosi 2018 - Francesco Monte Francesco Monte non è in studio ma l’Isola dei Famosi 2018 non rinuncia a lui. Nel corso della quarta puntata si è parlato ancora una volta del concorrente uscito dopo il ‘caso marijuana’ sollevato da Eva Henger, caso che ha portato al ritiro – volontario o forzato – dell’ex tronista di Uomini e Donne. Come annunciato da giorni, il giovane non era presente perchè ...

Isola dei Famosi 2018 - quarta puntata del 13 febbraio in diretta : Francesco MONTE manda un videomessaggio : Alessia Marcuzzi - quarta puntata Isola dei Famosi 2018 L’Isola dei Famosi 2018 continua di martedì con la quarta puntata e qui su DavideMaggio.it, come ogni settimana, scatta l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della quarta puntata di martedì 13 febbraio 21.44: La voce ...

FRANCESCO MONTE/ Video - il bacio speciale a Paola : "Ti sostengo" (L'Isola dei Famosi 2018) : Dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per FRANCESCO MONTE è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 23:09:00 GMT)

FRANCESCO MONTE/ Ospite a sorpresa in studio dopo il cannagate? (Isola dei Famosi 2018) : dopo le accuse di Eva Henger e l'abbandono dell'Isola dei Famosi 2018 per FRANCESCO MONTE è arrivato il tapiro d'oro di Striscia. Riavvicinamento sospetto con Cecilia Rodriguez?(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:33:00 GMT)

Isola dei Famosi 2018/ Diretta - Craig ritirato? Francesco MONTE diserta (Quarta Puntata) : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni e Diretta quarta puntata del 13 febbraio: chi verrà eliminato tra Alessia Mancini, Simone Barbato e Cecilia Capriotti? La Rinaldi in studio.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 21:32:00 GMT)