Monica Bellucci | Io mamma single? Questo lo dite voi

Monica Bellucci : 'All'estero essere italiani è un valore aggiunto. C'è sempre un sorriso ad accoglierci' : Cosa ne pensa Monica Bellucci del mondo di Hollywood?. Per quel che mi riguarda ho un grande rispetto per Hollywood perchè si fanno comunque film a grande budget e allo stesso tempo film molto ...

Monica Bellucci : "All'estero essere italiani è un valore aggiunto. C'è sempre un sorriso ad accoglierci" : È bella, elegante e sensuale. Icona di bellezza e di italianità: Monica Bellucci è arrivata a Los Angeles per presentare al pubblico americano il suo ultimo lavoro "On the milky road" del regista serbo Emir Kusturica, in occasione del festival Filiming on Italy della pr romana Tiziana Rocca.Un festival che è ponte tra il cinema italiano e il cinema americano e che porta nella città degli angeli una Monica ...

Meraviglie - seconda puntata con Alberto Angela e Monica Bellucci alla scoperta di Assisi : Dopo il successo dell’esordio, che ha fatto registrare 5 milioni 662mila telespettatori con uno share del 23.8%, mercoledì 10 gennaio alle 21.25 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Meraviglie, il nuovo programma condotto da Alberto Angela che ha come tema i siti Unesco italiani. Il percorso attraverso i tesori del nostro Paese parte dalla Reggia di Caserta, la splendida residenza reale dei Borbone. Oltre alle magnifiche sale, Alberto ...

Spettacolare! Monica Bellucci indossa Cartier : la foto-fashion per gli auguri ai fans su Instagram : ( Un filmato ) che approfondisce le dinamiche social nel mondo dello spettacolo è presente sul canale Video YouTube ufficiale di 'Abc News'. In particolare, nella video-news, si mette in risalto come ...

Monica Bellucci a casa dai genitori per Natale : La bella Monica Bellucci a casa dei genitori per Natale, a Lama di San Giustino. Con lei anche le due figlie arrivate in Altotevere per trascorrere le feste con i nonni. La bella attrice è stata vista ...

Monica Bellucci : 'Ho pagato un prezzo alto per la mia indipendenza' : Monica Bellucci ha scelto ciò che voleva e ha raggiunto l'apice del successo nel mondo del cinema interpretando le mille sfumature diverse di essere donna. È sempre legata all'Italia, ma ha deciso ...