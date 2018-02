Moda Italia | brillano Luxottica | Valentino | Armani | le classifiche di R S Mediobanca

Moda - R&S Mediobanca : Francia doppia Italia e cresce di più : Milano, 14 feb. , askanews, - I big della Moda francese doppiano quelli Italiani per giro d'affari, crescono di più e sono più redditizi. La Moda tricolore si può consolare con il fatto che le nostre ...

Moda : Mediobanca - ricavi 66 - 1 mld in 2016 - vale il 4% Pil italiano : Milano, 14 feb. (AdnKronos) – Nel periodo 2012-2016, la Moda italiana è cresciuta più della grande manifattura (per incremento di ricavi, utili e forza lavoro), ha margini molto più elevati e una maggiore solidità patrimoniale. Emerge dall’indagine annuale sul Settore Moda in Italia dal 2012 ai primi nove mesi del 2017 realizzata dall’Area Studi Mediobanca. In particolare, nel 2016 il giro d’affari delle 146 aziende Moda ...

Moda : Emi porta a Mosca 143 brand italiani per Cpm : Milano, 14 feb. (AdnKronos) – Alla 30esima edizione di Cpm, Collection Première Moscow, il più importante salone Moda della Russia e dell’Europa dell’Est, in programma dal 19 al 22 febbraio 2018 al Krasnaja Presnja Expocentr di Mosca, Ente Moda Italia partecipa ancora una volta con le aree speciali ‘Italian Fashion’ dedicate alla Moda donna, uomo e bambino di abbigliamento, intimo e accessori. In scena una selezione ...

Finanza e Moda rimangono i settori più ricercati dai lavoratori italiani : Teleborsa, - Nel Belpaese la Finanza e la moda rimangano saldamente ai primi posti nei desideri dei professionisti tricolore, con una particolare propensione a mansioni che riguardino il contatto con ...

'Italiana L'Italia vista dalla Moda 1971-2001' : La mostra a Milano - : ... Maurizio Cattelan, Francesco Vezzoli , Alighiero Boetti , tra i tanti, fanno parte del percorso espositivo, a testimonianza della complessità creativa del mondo dell'arte italiana e del suo legame ...

Le 10 aziende di Moda italiane più grandi : Molte sono storiche, altre di lusso, e poi ci sono alcune catene più accessibili: provate a dirle voi The post Le 10 aziende di moda italiane più grandi appeared first on Il Post.

Fabio Fulco sui casi di molestie sessuali in italia : 'Non credo a chi denuncia per Moda' : ... 'Non credo alle persone che per moda denunciano, che però si sono trovate a casa di qualcuno o in stanza di qualcun altro', spiega in controtendenza a quanto affermato da molte donne del mondo dello ...

Maria Grazia Chiuri : «Italia e Francia più unite nella Moda. Le nostre istituzioni imparino da quelle francesi» : Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa della maison Dior da poco più di un anno, commenta la proposta del ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, di , lanciata venerdì in occasione del primo Forum economico italo-francese, organizzato da

Militari italiani in Niger - accoModatevi : nel Sahel c’è posto per tutti : Ci vuole davvero un bel coraggio. Chiamate missioni Militari di pace gli avamposti delle conquiste neoliberali cammuffate da buon samaritano. Arriviamo a quota 35 con le due ultime partorite dalla diplomazia di sabbia del nostro Paese. Nel Sahel c’è posto per tutti. Controllori di frontiere, migranti, risorse, capitali e soprattutto traffici, di armi, cocaina, terroristi, attivisti e transumanti. Immaginiamo per un attimo che l’Assemblea ...

Che anno è stato per la Moda italiana? : Un quadro decisamente positivo quello relativo all’andamento del mercato moda italiano nell’anno 2017: crescita sia dei fatturati ed export e tenuta dei prodotti di alta gamma. Secondo i dati del Fashion Economic Trends (Fet) elaborati dalla Camera Nazionale della moda Italiana lo scorso settembre e che comprendono i comparti del tessile, pelletteria, abbigliamento e calzature (si esclude quindi l’oreficeria) si prevede un fatturato complessivo ...

“La Moda italiana da oggi è più forte. Offrirà 47 mila nuovi posti in 3 anni” : I numeri dicono tanto, ma non tutto. Prendiamo quelli della moda in Italia: il settore in tutte le sue articolazioni vale quasi 70 mila imprese, 580 mila lavoratori, 88 miliardi di fatturato. Cifre importanti, ma che finora non hanno pesato per il loro reale valore: ne è convinto Claudio Marenzi, 56 anni, proprietario di Herno, che ha voluto la nas...

Sciopero oggi 4 gennaio 2018/ Poste Italiane - Telecom Italia e Rai : info - orari e Modalità : Sciopero oggi 4 gennaio 2018: le ultime notizie sulle mobilitazioni dei lavoratori. Poste Italiane, Telecom Italia e Rai: info, orari e modalità sulle agitazioni.(Pubblicato il Thu, 04 Jan 2018 15:27:00 GMT)

L'inchiesta I selfie mortali - la nuova Moda pericolosa che corre sui social. Ecco i primi casi in Italia : Tra i fenomeni esplosi quest'anno e di cui faremmo davvero a meno nel 2018, c'è quello dei selfie estremi. Decine di vittime e feriti in tutto il mondo - giovanissimi - pur di immortalarsi in foto ...