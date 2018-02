Milano : incendio via Cogne - gravissimo ragazzo 13enne (2) : (AdnKronos) – Secondo la Sala operativa di emergenza urgenza sanitaria, all’origine dell’incendio al decimo piano della palazzina di viale Cogne potrebbe essere stata una esplosione sulla cui natura ora si sta indagando. Oltre al tredicenne in gravissime condizioni, dieci persone sono state accompagnate in codice verde tra il San Carlo, il Sacco, il Fatebenefratelli e a Rho. Tre in codice giallo sono al San Carlo e al Niguarda ...

Milano - incendio in un palazzo di 13 piani : gravissimo un bambino - 7 intossicati : Un incendio è divampato al decimo piano di un palazzo in via Cogne 20, a Milano. I vigili del fuoco sono sul posto dalle e hanno evacuato alcuni condomini. Le fiamme hanno prodotto un’alta colonna di fumo visibile da molto lontano. Al momento risultano un ferito grave e altre sette persone leggermente intossicate. Sulle prime si temeva che vi fossero diverse persone rimaste intrappolate ma poco dopo le 13 i vigili del fuoco hanno ...

