Milano | fiamme in un palazzo | grave ragazzino | 7 intossicati

Palazzo in fiamme a Milano - un tredicenne in condizioni disperate : Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 13 anni di origine marocchina che è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sacco di Milano. Era solo, a letto, nel monolocale della sua famiglia all’undicesimo piano del Palazzo di via Cogne 20 quando, poco prima di mezzogiorno, è divampato un incendio nell’appartamento al piano di sotto. ...

Milano - fiamme in un palazzo. Undici intossicati : un bambino in gravi condizioni : Un bambino di circa 10 anni è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale dopo essere stato soccorso dai vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme all’interno di un palazzo in via Cogne a Milano. Il ragazzino è stato accompagnato all’ospedale Sacco privo di sensi e in arresto cardiaco. Secondo i paramedici del 118 le sue condizioni sono disperate. pompieri sono riusciti a salvare una persona, rimasta ...

Milano. Treno in fiamme in stazione centrale : Solo un grande spavento, nessun ferito o intossicato, in stazione centrale a Milano per un Treno in fiamme. Il vagone a fuoco era parte di un Treno regionale diretto a Tirano in provoncia di Sondrio. Il rogo ha interessato alcuni…Continua a leggere →

