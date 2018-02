Milan | Gattuso C' è rispetto per il Ludogorets | più in Europa League di noi negli

Milan - Gattuso : 'Mi sento ancora un traghettatore - domani con umiltà per fare risultato' : Alla vigilia della sfida contro il Ludogorets è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Milan Gennaro Gattuso. LA PARTITA DI domani - 'Non mi preoccupa il loro tifo, ma la squadra. Sono tecnici, con tanti giocatori veloci. Negli ultimi anni hanno accumulato ...

Gattuso : "Al Milan sto vivendo un sogno" : ANSA, - MilanO, 14 FEB - "Vivo male i complimenti. Io io sto vivendo un sogno e mi sta costando tantissima fatica. Sento una grande responsabilità addosso e sono orgoglioso di quello che sto facendo. ...

Ludogorets-Milan - la conferenza stampa di Gattuso e Calabria LIVE : Milan: è il momento dell'Europa League. Dopo aver recuperato terreno sulle rivali in campionato in questo inizio di 2018, i rossoneri sono chiamati a confermarsi anche in campo internazionale. Giovedì ...

Ludogorets-Milan - altro che turnover : Gattuso sorprende tutti! : Il Milan punta giustamente a vincere l’Europa League. Il trofeo potrebbe essere un viatico per arrivare in Champions League nonostante la situazione non idilliaca in campionato, dunque giusto puntare tutto sulla competizione europea, anche a costo di non risparmiare energie per il campionato. Secondo quanto rivelato da Skysport infatti, Gattuso si appresta a mettere in campo la miglior formazione possibile per il suo Milan, priva di ogni ...

Ludogorets-Milan - i convocati di Gattuso : assenze importanti : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati rossoneri in vista dell’Europa League. Mancano all’appello Locatelli, Antonelli e Kalinic, ecco il comunicato del club. “Sono 20 i rossoneri convocati da Mister Gattuso, al termine dell’allenamento di rifinitura a Milanello, per la trasferta bulgara contro il Ludogorets, andata dei Sedicesimi di finale di Europa League in programma giovedì 15 ...

Milan - l'ex Bonera : 'Con Gattuso non si scherza. Con lui è cambiata la mentalità' : Il difensore del Villarreal , Daniele Bonera , ha rilasciato un'intervista a Fox Sport : 'Il Milan ? Tutti sanno che sono grande tifoso. Lo sono da quando ero giocatore. Sicuramente ha avuto molte difficoltà quest'anno, ci sta quando si cambia molto: devo dire che con l'arrivo di ...

Serie A Milan - Kessie sicuro : «Sono più forte di Gattuso tecnicamente» : MilanO - "Gattuso è stato un grande campione. Chi è tecnicamente più forte tra noi? Penso io" . Cosi', scherzando, il centrocampista rossonero Franck Kessie ha chiuso, dalle telecamere di "Milan TV", ...

Milan - Kessie : "Sono più forte di Gattuso - m aora sono un po' stanco... " : La squalifica per una giornata lo costringerà a guardare dalla tribuna la gara contro la Sampdoria: una vera tortura per Franck Kessie, sempre più al centro del progetto rossonero, soprattutto da ...

Milan - l'ex Jankulovski : 'Gattuso? Speriamo faccia come Ancelotti' : Marek Jankulovski , ex terzino di Udinese e Milan , parla a RMC Sport della stagione rossonera: 'È difficile giudicare il lavoro di un tecnico da lontano, ma è evidente che la squadra segua Gattuso, che avrà ancora bisogna di tempo per dimostrare il suo valore. Il ...

Galliani : 'Dopo Istanbul chiusi Gattuso nella sala trofei - voleva andare via per troppo amore verso il Milan' : ... "Siamo molto orgogliosi di legarci a una delle squadre di maggior successo con un ampio seguito in tutto il mondo, la sua è una delle maglie più iconiche di questo sport. Inoltre, i fan del Milan ...

Milan - Gattuso "povero" ma felice : il suo lavoro migliora i rossoneri : Ultimo per ingaggio, quarto come rendimento dalla giornata del suo insediamento in panchina: solo Juventus , 28 punti, , Napoli , 25, e Udinese , 21, hanno fatto meglio del suo Milan, 18 punti come l'...