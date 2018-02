Miglior Tablet Android da 7 pollici | Febbraio 2018

Migliori tablet massimo 100€ : Nel mondo frenetico di oggi, gli smartphone diventano sempre più grandi mentre i notebook, per una questione di portabilità, diventano sempre più piccoli. Tra queste due categorie, c’è un prodotto che ha sempre creato dubbi agli appassionati ma che, adesso, sta dimostrando sempre di più la sua utilità: il tablet. Nel mercato ci sono una moltitudine di tablet ma, molto spesso, l’utenza media cerca di risparmiare sempre di più e in ...

I Migliori tablet da comprare : Per molti utenti i tablet hanno sostituito i PC e notebook perché risultano molto più maneggevoli, semplici da trasportare e ideali per molteplici scopi. Scegliere il miglior tablet non è facile, sono davvero dei comodi alleati per chi deve lavorare o fruire di contenuti in mobilità, inoltre con i loro grossi schermi rappresentano spesso l’anello di congiunzione ideale fra il PC domestico e gli smartphone. Il mercato offre un gran numero ...

Miglior Tablet da 12” : I tablet da 12 pollici sono delle soluzioni molto interessanti, di certo sono i dispositivi più orientati alla produttività dell’intero mercato tablet. È infatti molto diverso leggere documenti, compilare fogli di calcolo e lavorare su uno schermo di dimensioni più ampie. Poche persone hanno davvero bisogno di un tablet ma se state leggendo questo articolo, probabilmente ne cercate uno bello grande per poter guardare video, navigare sul ...

I Migliori tablet 10 pollici : I tablet da 10 pollici sono forse il prodotto più longevo di questa categoria. Lanciati nel mercato consumer a partire dal 2010, hanno subito un costante processo di evoluzione. La loro versatilità li ha resi compagni perfetti per milioni di utenti in tutto il mondo, adattandoli ad un utilizzo sia come dispositivi stand-alone che come “spalla” durante lavori molto più pesanti davanti al PC. A contribuire a questo successo è stata ...

I Migliori tablet 8 pollici : I tablet da 8 pollici sono considerati ormai dai produttori la dimensione base di questa categoria. È un segmento di mercato ricco di prodotti interessanti fra i quali potete trovare tutti e tre i sistemi operativi dominanti (Windows, Android, e iOS). Il range di scelta in questo caso è davvero ampio. Si passa da device di fascia basta, poco costosi, a prodotti di fattura più pregevole e decisamente più performanti. Proprio per questo motivo, ...

Tablet per bambini : i Migliori da acquistare : In un mondo sempre più aggiornato è diventato purtroppo normale vedere in giro bambini in tenera età già utilizzare smartphone o Tablet. Mi è capitato spesso di notare genitori che usano questo metodo per non dover “badare” i propri figli, magari mentre sono a cena fuori. Al di là degli usi scorretti che ne possono essere fatti, la tecnologia è diventata davvero una colonna portante della nostra società. Sarebbe stupido rinnegarla e ...

Miglior Tablet da 7” : quale acquistare : I tablet da 7 pollici sono stati protagonisti fino quasi dalla nascita di questi prodotti, erano la prima scelta per chi cercava un dispositivo con schermo più grande rispetto a quello di uno smartphone. Ad oggi il segmento è stato un pò fagocitato dai phablet più grandi, ma resta la prima scelta per chi cerca un dispositivo super portatile. Purtroppo è una categoria sempre più trascurata dai produttori che paiono puntare piuttosto sui tablet da ...