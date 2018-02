Mercedes-Benz | la nuova serie speciale della Classe B ha un tocco di Tech

Mercedes-Benz - Nel rapporto annuale - i rischi dell'elettrificazione : Dalla Daimler, e in particolare dalla Mercedes, arriva un allarme riguardo allelettrificazione ormai in atto: il calo della domanda di auto diesel e il passaggio alle auto a batterie potrebbero rendere necessario sostenere la propria base di fornitori di componenti. Le case automobilistiche devono affrontare un maggiore controllo legale e normativo sui livelli di inquinamento prodotti dai loro veicoli dopo il dieselgate esploso nel 2015. Per ...

Mercedes-Benz Classe C - Il restyling debutta a Ginevra : La Classe C si aggiorna e la Mercedes-Benz per il debuto del restyling ha scelto il Salone di Ginevra, dove saranno esposte sia la berlina che la wagon. Le novità sono esteticamente molto discrete, con nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori a Led che mantengono le proporzioni attuali, ma adottano nuovi elementi interni. Allo stesso tempo sono previsti aggiornamenti degli allestimenti, delle finiture e dell'infotainment, ...

Mercedes Benz 2018 - presentata la campagna #WeWonder : ecco i testimonial - FOTO - : ... curatrice di mostre e attivista Kimberly Drew, la modella Slick Woods e la cantante Solange Knowles, rappresenta un ulteriore passo avanti nell'impegno globale di Mercedes-Benz nel mondo della moda. ...

Mercedes-Benz cita il Dalai Lama in un post e fa arrabbiare la Cina : Mercedes-Benz, celebre casa automobilistica di proprietà del gruppo Daimler ha dovuto scusarsi con le autorità cinesi dopo una gaffe social. Ma per quale motivo? Per scoprirlo bisogna tornare indietro...

Mercedes-Benz - Partenza sprint per le vendite nel 2018 : La Mercedes-Benz continua il percorso di crescita, che negli ultimi anni le ha consentito di macinare record su record. Anche a gennaio la Casa di Stoccarda ha fatto registrare dati di vendita in crescita: +8,4% rispetto al pari mese del 2017 con 193.414 veicoli commercializzati in tutto il mondo.Ancora record in Europa. I risultati commerciali della Mercedes sono stati trainati in particolare dai risultati ottenuti in Europa e Cina. Nel Vecchio ...

Mercedes-Benz - Dietro le quinte della nuova Classe A : Allora, com'è la nuova Mercedes-Benz Classe A? Immaginatevi un'evoluzione di quella attuale, che nel 2012 aveva aperto la strada del format della due volumi di taglio sportivo. Più altro. Molto altro. Design più affilato e riuscito, maggiore spazio all'interno, un sistema multimediale con intelligenza artificiale, tantissimi sistemi di assistenza alla guida, nuove motorizzazioni. Insomma, un modello cresciuto in tutto, ma anche così non sarete ...

Mercedes-Benz Classe A<br> - Tolti i veli dalla nuova generazione : Con la nuova generazione della Classe A, la Mercedes-Benz intende rivoluzionare la propria gamma a partire dal basso. Già dal primo sguardo, infatti, si intuisce immediatamente la mole di novità che esordiranno su questo modello. Limpostazione estetica è stata totalmente rivisitata, pur integrando svariati richiami al modello uscente, così come quella meccanica e tecnologica: la A porta al debutto un nuovo motore 1.3 turbo, inediti sistemi di ...

Mercedes-Benz - Prorogato l'ecobonus per sostituire i vecchi diesel : La Mercedes-Benz rilancia la campagna ecobonus e incrementa il vantaggio economico per il cliente. Fino al 31 marzo, infatti, offre un contributo di 4.000 euro (prima era 2.400 euro) a chi decide di sostituire la sua vettura a gasolio da Euro 1 a Euro 4 acquistando un modello della Stella equipaggiato con motori ibridi, elettrici oppure diesel e benzina Euro 6.Permuta e rottamazione. La vecchia auto a gasolio da Euro 1 a Euro 3 (di ogni ...

Mercedes-Benz Classe A - I fari si mostrano in nuovi teaser : La Mercedes-Benz continua l'opera di teasing che accompagnerà il debutto, fissato per il 2 febbraio, della nuova generazione della Classe A. Dopo aver mostrato alcuni dettagli del design della carrozzeria e degli interni, la Casa di Stoccarda ha diramato un breve filmato e due immagini che mettono in evidenza i nuovi gruppi ottici e altri particolari che andranno a caratterizzare la quarta generazione della segmento C tedesca. Firma Led. Insieme ...

Mercedes-Benz - La prima foto teaser della nuova Classe A : Sarà svelata in anteprima mondiale ad Amsterdam il 2 febbraio (debutto live anche su internet) e la Mercedes scalda latmosfera con le prime immagini: una foto teaser del frontale, nel quale si vedono bene i nuovi fari con la firma dei Led accesi. Daltra parte, la nuova Classe A è un modello di quelli davvero molto importanti, visto che sostituirà una bestseller che ha contribuito in modo decisivo a ringiovanire e trasformare limmagine della Casa ...

Mercedes-Benz Classe G - Prime immagini delle AMG Line e Night Package : Dopo aver presentato la nuova generazione della Classe G al Salone di Detroit, la Mercedes-Benz ha diramato le Prime informazioni riguardo alle varie versioni che andranno a popolare i listini di questo modello. La fuoristrada arriverà presto sul mercato in vari allestimenti, alcuni dei quali saranno personalizzabili con le dotazioni dei pacchetti AMG Line e Night Package.Assaggio di G 63. In attesa del debutto delle immancabili versioni AMG, le ...

Mercedes-Benz CLA - Primo avvistamento della nuova generazione : L'offerta delle compatte della Stella è destinata ad ampliarsi molto rapidamente e proprio per questo i vari modelli si dovranno differenziare in maniera netta. La Mercedes-Benz CLA, appena immortalata in una delle sue prime uscite sulle nevi del nord Europa, crescerà rispetto al passato distinguendosi dalla più compatta Classe A Sedan tanto pe le dimensioni, quanto per l'estetica.Baby CLS. Le prime foto spia della nuova generazione della ...

Mercedes-Benz GLB - Al via i collaudi per la nuova Suv : Anche i prototipi della Mercedes-Benz GLB si spostano in Scandinavia per i consueti collaudi invernali. A pochi giorni dai primi avvistamenti dei muletti in terra tedesca, torniamo quindi a parlare della inedita Suv che allargherà ulteriormente la famiglia dei modelli derivati dalla Classe A.Camuffature pesanti. Il prototipo delle foto odierne è sostanzialmente identico a quello già immortalato: oltre al curioso oblò realizzato per confondere le ...

Mercedes-Benz EQ C - Su strada il prototipo della Suv elettrica : Secondo le informazioni in nostro possesso queste sono le prime foto spia in assoluto della Suv elettrica della gamma EQ, il brand creato dalla Mercedes-Benz per i propri esemplari a batteria. Sarà proprio questo modello, denominato EQ C, ad arrivare per primo sul mercato nel 2019.La prima Suv elettrica EQ. La EQ C, che in Norvegia è già prenotabile online con un versamento di 2.000 euro, deriva dalla Generation EQ Concept svelata nel ...