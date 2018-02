Mercedes AMG G 63 | tutta nuova al Salone di Ginevra 2018

Nuova Mercedes-AMG G 63 - 585 CV di pura esagerazione : La Mercedes-Benz Classe G è senza dubbio una delle auto più esagerate che si possano comprare oggi sul mercato del nuovo. Il suo design è così anni Ottanta che ti aspetti di trovarci dentro un telefono cellulare a valigetta ma la verità è completamente diversa. Se lo stile può trarre in inganno, la scheda tecnica definisce una fuoristrada assai moderna, anche se ancora dura e pura come dimostrano il telaio a longheroni o i tre differenziali ...

Mercedes-AMG GT4 - La quattro porte in galleria del vento : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...

Mercedes AMG G 63 - pugno di ferro in guanto di velluto : ROMA - Per Mercedes sarà difficile stupire dopo la premiére di Detroit, dove Arnold Schwarzenegger ha tolto il velo alla nuova generazione di Classe G. Il vero Suv da Terminator. Che diventa ancora ...

Mercedes AMG - arriva la supersportiva GT 4 porte : ROMA - Ginevra un anno dopo. Nel 2017 Mercedes ha portato al Salone la tanto spettacolare quanto appariscente AMG GT Concept . 'Declinazione più estrema del nostro linguaggio formale e che ribadisce ...

Mercedes-AMG GT4 - Prime foto spia ufficiali della quattro porte : Nel corso di quest'anno la gamma Mercedes-AMG accoglierà un nuovo modello totalmente sviluppato dai tecnici del marchio di Affalterbach: si tratterà della prima quattro porte interamente progettata e costruita dalla AMG. Anticipata dalla Mercedes-AMG GT Concept presentata allo scorso Salone di Ginevra, la nuova sportiva non ha ancora una denominazione ufficiale ma, secondo diverse indiscrezioni, potrebbe chiamarsi Mercedes-AMG GT4.Debutto ...

Mercedes AMG GT4 - La quattro porte beccata al pit-stop : La berlina quattro porte AMG, nota fino a oggi come Mercedes-AMG GT4 , potrebbe evolversi ulteriormente in un allestimento ancora più sportivo. La vettura, che non deriva dalla CLS, ma è piuttosto una AMG GT a quattro posti, è nata con l'intenzione di offrire prestazioni e piacere di guida e dovrebbe utilizzare anche i powertrain ibridi di nuova generazione della famiglia EQ Power+.Le modifiche per la GT4 S. Finora, la berlina era stata ...

Mercedes-Benz Classe G - Prime immagini delle AMG Line e Night Package : Dopo aver presentato la nuova generazione della Classe G al Salone di Detroit, la Mercedes-Benz ha diramato le Prime informazioni riguardo alle varie versioni che andranno a popolare i listini di questo modello. La fuoristrada arriverà presto sul mercato in vari allestimenti, alcuni dei quali saranno personalizzabili con le dotazioni dei pacchetti AMG Line e Night Package.Assaggio di G 63. In attesa del debutto delle immancabili versioni AMG, le ...

Mercedes AMG - tornano le versioni 53 per CLS e Classe E : Allo stand di Mercedes al Salone di Detroit spazio anche per tre novità firmate AMG con la sigla 53 e 4Matic +: si tratta della Classe E in versione berlina e cabrio e della nuovissima CLS. Sotto il ...

Mercedes-AMG E 53 4Matic+<br> - Presentata a Detroit in versione Coupé e Cabriolet : Accanto alla CLS, allo stand Mercedes al Salone di Detroit sono esposte anche le nuove AMG E 53 4Matic+ nelle varianti Coupé e Cabriolet. Il cuore pulsante di questi due modelli è il nuovo sei cilindri in linea di 3.0 litri turbocompresso con sistema EQ Boost da 435 CV e 520 Nm, abbinato alla trazione integrale 4Matic+ e cambio automatico Speedshift Dct AMG a nove marce. La Casa dichiara 250 km/h di punta massima autolimitati (270 km/h con il ...

Mercedes-AMG presenta l'app Race Scout : un hub online per piloti : Dove e quando è impegnato un determinato team? Chi ha bisogno di nuovi piloti? Quale pilota ha sufficiente esperienza ed è alla ricerca di nuovi impieghi? E come possono entrare in contatto nel modo migliore i team manager interessati...