Medici senza Frontiere e abusi sessuali

Scandalo Oxfam - Medici senza frontiere : “L’anno scorso 24 casi di abusi e molestie nelle nostre strutture. 19 licenziati” : Dopo lo Scandalo sessuale che ha coinvolto Oxfam, altre ong scelgono la strada della trasparenza e “autodenunciano” casi di molestie e abusi avvenuti nelle loro strutture. In particolare Medici senza frontiere ha reso noto che nel 2017 il quartier generale dell’organizzazione ha ricevuto 146 denunce o segnalazioni molte delle quali riguardanti abusi di potere, discriminazioni, molestie e altre forme di comportamenti inappropriati. ...

Allarme Medici - 45mila in pensione in 5 anni : 14 milioni di italiani resteranno senza dottore : È uno scenario allarmante quello che si disegnerà da qui a 5 anni per gli italiani e la loro salute: per effetto dei pensionamenti, infatti, cesseranno di lavorare 45mila medici, di cui 30mila ospedalieri e 14.908 medici di famiglia. Una “emorragia” che, in dieci anni ovvero al 2028, coinvolgerà 80.676 camici bianchi. Con un primo grave effetto: in...

