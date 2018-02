"Il consenso degli italiani per la Ue è diminuito in questi anni è bisogna recuperarlo". Lo ha detto il Presidente Mattarella, in visita in Irlanda. "Le istituzioni Ue devono avere una base più democratica e garantire lavoro e futuro ai giovani".L'Unione "non si può ridurre solo ad aspetti economici,bisogna rimettere al centro i cittadini", sottolinea Mattarella.Sui negoziati per Brexit,"conforta la compattezza dei 27. Speriamo in un atteggiamento costruttivo della Gran Bretagna". Immigrazione e rimpatri "riguardano tutta l'Europa".(Di mercoledì 14 febbraio 2018)

