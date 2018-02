Masterchef | ospite lo chef Giorgio Locatelli Esterna ad alta quota sul Ghiacciaio dello

leggo

: RT @rtl1025: #MasterChefIt sale sullo Stelvio. Lo chef stellato Giorgio Locatelli è l’ospite d’onore della seconda prova - salvatoreiak74 : RT @rtl1025: #MasterChefIt sale sullo Stelvio. Lo chef stellato Giorgio Locatelli è l’ospite d’onore della seconda prova - zazoomblog : Masterchef 7 ospite donore: lo chef stellato Giorgio Locatelli - #Masterchef #ospite #donore: #stellato -

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Domani, giovedì 15 febbraio alle 21.15 su Sky Uno HD, in onda una nuova puntata diItalia ricca di insidie culinarie per i 10 aspirantiancora in gara. I giudici Antonia Klugmann, ...