Marco Cappato | «Qualunque sia la sentenza | continuerò la battaglia per i diritti»

Videomessaggio di Marco Cappato : #TiVotoSeTiImpegni : Milano , askanews, - Quali candidati e partiti metteranno al centro del proprio impegno politico il futuro della scienza e delle libertà? Mentre la competizione in campo internazionale si gioca sul terreno della conoscenza, in questa partita l'Italia stagna da anni sul fondo delle classifiche, debole di un ...

Sala consiliare stracolma a Turriaco per Marco Cappato : Perché compito dello Stato non è voltarsi dall'altra parte, né opporsi all'innovazione, ma sostenere la scienza e governare il cambiamento, facendo in modo che sia sempre in meglio e che tutti ne ...

Marco Cappato alla Feltrinelli di Udine : ... spiega oggi in questo libro perché disobbedire , civilmente, è lo strumento indispensabile per chi vuole migliorare il sistema e difendere la libertà di tutti, cominciando dai settori, la scienza in ...

Credere - disobbedire combattere. Marco Cappato ospite a Trichiana giovedì I° febbraio : ... cominciando dai settori, la scienza in primis, dove la presenza dello Stato spesso non è soltanto inutile, ma controproducente. E perché occorre farlo in prima persona: 'assumendoci la ...

Tiziana Siciliano - la pm 'assolve' Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo : 'Diritto alla dignità della morte' : Anzi lo ha addirittura ritardato cercando di coinvolgerlo nella sua lotta politica per tentare di dargli una nuova prospettiva di vita' . LEGGI ANCHE La compagna e la madre: 'Cappato ci ha aiutato, ...

Dj Fabo - il pm : assolvere Marco Cappato"Ha esercitato il diritto alla dignità" : "Il fatto non sussiste": con questa motivazione la procura di Milano chiede di non procedere contro Marco Cappato. Secondo il pm "la decisione del suicidio assistito era già stata presa da dj Fabo prima ancora di entrare in contatto con Cappato.

