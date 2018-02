Mani pulite su Netanyahu Il suo destino politico si gioca a destra

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Il "Re è nudo". L'uomo dei record dei governi bollato con accuse pesantissime: "corrotto" e "mentitore". Per molto meno, Israele ha visto porre fine alla carriera politica di ex ministri, ex capi di Stato, ministri in carica, sindaci e leader di partito. Benjaminè chiamato ad affrontare la prova più difficile della sua ormai lunga vita pubblica.deve essere incriminato per corruzione, frode e abuso della fiducia dei cittadini. È la raccomandazione della polizia israeliana relativa a due casi distinti. La decisione spetta adesso al procuratore generale, Avishaï Mandelblit, e potrebbe richiedere settimane o mesi. La bufera politica è alle porte e c'è già chi evoca elezioni anticipate. Dei notisti politici israeliani, Aluf Benn, firma di punta di "Haaretz", il quotidiano progressista di Tel Aviv, è tra i ...