Maltempo Vesuvio | soccorsi i turisti | chiuso per neve l’accesso al Gran Cono

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di turisti rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...

