Maltempo Sicilia | si abbassano le temperature | tenda Cri a Catania per i senzatetto

Maltempo Sicilia : crolla soffitto in una scuola di Palermo : A Palermo, in una classe dell’istituto magistrale “Regina Margherita” di via Protonotaro, si è verificato il crollo del soffitto di un’aula: di conseguenza la classe è stata ricollocata nel plesso centrale. Si ritiene che le piogge degli ultimi giorni possano avere avuto un ruolo nel cedimento. L'articolo Maltempo Sicilia: crolla soffitto in una scuola di Palermo sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Sicilia : emergenza neve nel Messinese - mezzi in azione : Il repentino abbassamento delle temperature e le abbondanti nevicate nelle zone montane degli ultimi giorni hanno reso necessario l’intervento di uomini e mezzi della Città Metropolitana di Messina per rendere possibile il transito sulla viabilità provinciale di montagna. Fin dalla giornata di Sabato scorso, in sintonia con le segnalazioni delle locali stazioni dei Carabinieri, è stata svolta una intensa attività sulle strade provinciali di San ...

Maltempo in Sicilia - disagi a Palermo e provincia : ripristinata la circolazione dei treni tra Fiumetorto e Castelbuono : disagi a Palermo ed in provincia a causa del Maltempo che imperversa con particolare intensità dalla giornata id ieri. Nel capoluogo Siciliano s’è abbattuto anche un forte temporale che oggi pomeriggio ha creato disagi alla circolazione stradale. Diverse le richieste di intervento giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco per allagamenti. La situazione più critica in via Ugo La Malfa, lungo viale Olimpo ed in viale Venere. ...

Maltempo Sicilia : disagi sulle strade e sulle linee ferroviarie nel Palermitano : disagi in provincia di Palermo a causa del Maltempo: nei pressi di Cefalù dei cavi di alimentazione elettrica della linea ferroviaria sono caduti su un treno in corsa: la linea è momentaneamente interrotta in entrambe le direzioni. Gli operai della Rfi stanno provvedendo a liberare il tetto del vagone. Non si segnalano danni a persone o cose. Decine di interventi per i vigili del fuoco: un albero è crollato su un’abitazione ...

Maltempo Sicilia : disagi nei collegamenti con Egadi e Ustica : La compagnia di navigazione Siremar rende noto che “a causa delle avverse condizioni meteorologiche nella mattinata di oggi i collegamenti con le Egadi e Ustica hanno subito dei disagi con la sospensione delle corse delle 6,30 e 9,50 sulla tratta Trapani-Egadi e l’annullamento della partenza prevista per le 8,30 da Palermo per Ustica“. L'articolo Maltempo Sicilia: disagi nei collegamenti con Egadi e Ustica sembra essere il ...

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo temporali e venti di burrasca : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) – allerta meteo gialla domani in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse nell’Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare, dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente ...

Maltempo : allerta gialla in Sicilia - in arrivo temporali e venti di burrasca : Palermo, 12 feb. (AdnKronos) - allerta meteo gialla domani in Sicilia. Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato un avviso per condizioni meteo avverse nell'Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare, dalle prime ore di domani si prevedono precipitazioni, anche a caratte

Meteo : oggi Maltempo all'estremo sud e sulla Sicilia orientale : Roma, 10 feb. , askanews, Un'area di bassa pressione si è intensificata, spostandosi sullo Ionio, determinando tempo perturbato soprattutto all'estremo Sud e nel nord-est della Sicilia. Sulle regioni ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Allerta Meteo - weekend di forte Maltempo al Sud : piogge torrenziali in atto su Sicilia - Calabria e Puglia per il ciclone Africano in risalita sul mar Jonio [LIVE] : 1/18 ...

Maltempo Sicilia - binari allagati : ripristinata la circolazione dei treni nel Trapanese : A seguito dell’allagamento dei binari e del conseguente guasto agli impianti di circolazione causati dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi, è stata ripristinata la circolazione ferroviaria fra Piraineto, Alcamo Diramazione e Mazara del Vallo (linea Piraineto – Alcamo Diramazione – Trapani). L’intervento delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana ha consentito, alle 5 di stamattina, di ripristinare la piena ...

Meteo Weekend - Maltempo al Sud e in Sicilia : Ben ritrovati all’aggiornamento della situazione Meteo. Il vortice depressionario, attualmente in azione in sede mediterranea, perderà potenza ma non vi sarà un miglioramento. In sede vi rimarrà una vasta saccatura che apporterà nuove masse d’aria fredda. Ci aspettiamo che da questa saccatura prenderà luogo un nuovo vortice di bassa pressione che sarà responsabile di un […]

Maltempo Sicilia : le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi - stop agli attracchi : Le mareggiate dei giorni scorsi hanno danneggiato il porto di Alicudi, tanto che è stato vietato l’attracco di traghetti e aliscafi dall’ordinanza dal comandante della Capitaneria di Porto Paolo Margadonna. Disagi simili si registrano in quasi tutte le Eolie. A Lipari ad esempio a rischio la banchina di Sottomonastero. L'articolo Maltempo Sicilia: le mareggiate danneggiano lo scalo di Alicudi, stop agli attracchi sembra essere il ...

Maltempo Sicilia : proseguono i disagi e la conta dei danni nel Trapanese - 60enne in prognosi riservata : proseguono oggi i disagi dell’ondata di Maltempo che ieri ha investito il Trapanese: sulle linee ferroviarie permane la chiusura della tratta ferrata tra Castelvetrano e Mazara del Vallo, in quanto i binari della stazione di Castelvetrano sono rimasti allagati, mentre nell’Alcamese una frana si è riversata sulle rotaie. Il Maltempo ha provocato l’esondazione delle acque di una vasca di decantazione del depuratore comunale di ...