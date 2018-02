Maltempo | nevicata ai Castelli Romani | volontari e mezzi in azione 

Maltempo : nevicata sui monti e le colline dell’Oltrepò Pavese : Un’abbondante nevicata ha interessato la scorsa notte e nelle prime di questa mattina l’Oltrepò Pavese, imbiancando le colline e le vette più alte della zona. Oltre i mille metri di altitudine, e’ sceso mezzo metro di neve: la precipitazione ha interessato località come Romagnese (Pavia) e il Brallo (Pavia). Una buona notizia per gli appassionati di sci, che potranno divertirsi sulle piste oltrepadane (già aperte da tempo) nel ...

Maltempo : splendida nevicata con fiocchi grossi a L'Aquila - VIDEO : Torna la neve a L'Aquila. fiocchi grossi stamattina ma ancora per poco... Maltempo/ La vasta perturbazione atlantica in movimento verso l'Italia sta già arrecando piogge diffuse, temporali (anche...

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo Frosinone : nevicata in corso a Capocatino : nevicata in corso sulla Sr411 Dir, nota come la strada di Campocatino, in provincia di Frosinone. Per limitare i disagi sono attivi mezzi spazzaneve e spargisale di Astral spa tra il km 10 ed il km 18: lo rende noto Astral Infomobilità. L'articolo Maltempo Frosinone: nevicata in corso a Capocatino sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Basilicata : 7 - 5 milioni per danni dalla nevicata di gennaio 2017 : “Ammontano ad oggi a 7,5 milioni di euro le risorse che sono disponibili per i danni causati dalla nevicata del gennaio 2017, di cui 6,5 milioni da parte del Dipartimento Politiche agricole, grazie al bando Psr di prossima uscita, che si aggiungono ai 1.011.536 euro destinati dal Mipaaf alla Regione Basilicata, comprendenti per la prima volta anche i danni alle produzioni, su un totale di circa 14 milioni di euro di disponibilità nazionale ...

Maltempo in tutta Italia e sabato in arrivo la nevicata della Befana : Mareggiate, raffiche di vento e bufere di neve. Il 2018 è iniziato all'insegna del Maltempo. E si contano già i primi danni e, purtroppo, anche la prima vittima. Ieri a Praiano, in Costiera Amalfitana,...

Maltempo : nevicata a Trento - la seconda in 3 giorni : Nevica a Trento: è la seconda ondata di precipitazione nevosa in 3 giorni, dopo quella della mattina di Capodanno. Da circa un’ora i fiocchi cadono fitti sia in città che in tutto il Trentino del nord e sulle cime più alte. La neve dovrebbe lasciare spazio alla pioggia nel pomeriggio, per poi fare una nuova comparsa domattina. L'articolo Maltempo: nevicata a Trento, la seconda in 3 giorni sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - ultima ondata di gelo del 2017 : nevicata record a Cortina : Pioggia, vento, ma soprattutto tanta neve. La copiosa nevicata che sta cadendo dalla notte scorsa ha imbiancato tutte le località dolomitiche al di sopra degli 800 metri di quota. A Cortina, in meno di 24 ore, la neve ha raggiunto il mezzo metro di altezza. Oltre 40 gli interventi effettuati nelle ultime ore dai vigili del fuoco in tutta la provincia di Belluno per recuperare le autovetture in difficoltà e rimuovere gli alberi dalla sede ...

Maltempo Trentino : nevicata in corso - rischio pioggia gelata : Nevica in Trentino dal tardo pomeriggio di ieri, principalmente nella parte occidentale e settentrionale della provincia dove la quota neve si è abbassata fino a 300 metri, mentre nella zona orientale piove fino a 600-800 metri. A quote superiori ai 600 metri, a fondovalle, sono caduti tra i 5 ed i 10 centimetri di neve, mentre sui passi dolomitici, nelle zone di Passo Tonale e Madonne di Campiglio lo strato di neve ha raggiunto rispettivamente ...

Maltempo Trentino : dopo la nevicata - strade principali aperte : Prosegue la pulizia delle strade dopo la nevicata che ha interessato tutto il Trentino. Al momento non si segnalano problemi particolari sulla rete stradale, segnala la protezione civile. Tutte le arterie principali sono transitabili. Sull’A22, in direzione nord tra Ala-Avio e Rovereto Nord, ci sono code di mezzi pesanti. Gran lavoro per i vigili del fuoco anche a Trento dove un paio di alberi sono caduti su auto parcheggiate per la neve ...

Maltempo - inizia la grande nevicata al Nord : Alpi occidentali già sommerse - si imbianca anche la pianura. Caos sull’A5 per il rientro a Milano [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/29 ...