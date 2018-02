Maltempo | neve a Ischia | anche nella zona di Casamicciola | colpita dal sisma

Maltempo - emergenza neve in Sicilia : squadre Anas in azione : Anas comunica che per far fronte all’ondata di Maltempo, il cui culmine è previsto per la serata e la notte di oggi sono in corso le attività antineve sulle strade statali Siciliane interessate dalla perturbazione. In particolare, i mezzi spargisale sono stati impegnati, sin dalla scorsa settimana, per le attività di prevenzione. In questo momento i mezzi sono impegnati lungo le strade statali 116 ”Randazzo-Capo ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile : Maltempo - freddo e tanta neve al Sud : Allerta Meteo – Nelle prossime ore l’area di bassa pressione che sta interessando le regioni meridionali con nevicate fino a quote relativamente basse si muoverà verso sud-est. Al suo seguito, da stasera, si prevede un’intensificazione dei venti su tutto il meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione ...

Freddo e Maltempo - a Napoli diluvia con +3°C e sul Vesuvio decine di turisti rimangono bloccati dalla Neve : “veniteci a prendere” : Il fronte Freddo di San Valentino è arrivato anche in Campania, con forte Maltempo e temperature in picchiata. A Napoli sta diluviando con appena +3°C e sul Vesuvio nevica fino a bassa quota. Un gruppo con circa 20 turisti è rimasto bloccato a quota mille metri, sorpreso dalla bufera di Neve. Sui social i video in cui i turisti chiedono aiuto. Ma sul vulcano partenopeo continuerà a nevicare per tutta la serata. Non sono in azione spalaNeve. ...

Maltempo Sicilia : emergenza neve nel Messinese - mezzi in azione : Il repentino abbassamento delle temperature e le abbondanti nevicate nelle zone montane degli ultimi giorni hanno reso necessario l’intervento di uomini e mezzi della Città Metropolitana di Messina per rendere possibile il transito sulla viabilità provinciale di montagna. Fin dalla giornata di Sabato scorso, in sintonia con le segnalazioni delle locali stazioni dei Carabinieri, è stata svolta una intensa attività sulle strade provinciali di San ...

Maltempo in tutta Italia - arriva la neve alle porte di Roma : Roma - Il monte Perone imbiancato è uno spettacolo raro e la neve sull'isola d'Elba dà l'idea dell'ondata di freddo e Maltempo che sta investendo l'Italia. I fiocchi hanno fatto la loro comparsa anche ...

Maltempo : neve alle porte di Roma - qualche fiocco anche in città. FOTO : Maltempo: neve alle porte di Roma, qualche fiocco anche in città. FOTO Le precipitazioni nevose hanno cominciato a imbiancare i Castelli Romani, in particolare ad Ariccia e Rocca Priora, ma anche sul litorale, dove ha nevicato a Pomezia e Pratica di Mare. Martedì la Protezione civile aveva diramato un'allerta neve a bassa ...

Maltempo - neve e ghiaccio sull’Italia : è un San Valentino polare : Il Mediterraneo centro-occidentale è stato raggiunto da una nuova perturbazione: oggi, nel giorno di San Valentino, si registrano condizioni di Maltempo in particolare al Sud. La depressione domani si muoverà verso lo Ionio, con effetti residui sulle estreme regioni meridionali. In Toscana possibili nevicate a quote collinari In Toscana, oltre i 300 metri sono attese possibili nevicate, nelle prossime ore, mentre locali piogge interesseranno i ...

Maltempo : A26 chiusa per neve ai tir tra Novi e Genova : A causa della forte nevicata che sta interessando l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce l’autostrada e’ stata chiusa ai mezzi pesanti e alle auto sprovviste di catene e pneumatici da neve fra i caselli di Genova Pra’ e la bretella Bettole Predosa. Il traffico pesante viene deviato verso Savona (per chi sale verso Alessandria) o sulla A7 Genova-Milano all’altezza della bretelle Bettole Predosa, per chi scende verso la ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità per Maltempo - freddo e neve : Allerta Meteo per neve e gelo in Sardegna. La Protezione civile ha diramato un’Allerta Meteo dalle 18 di oggi fino alle 15 di domani, 14 febbraio. Sono possibili delle nevicate al di sopra dei 700 metri, più probabilmente nella prima parte della giornata di domani e interesserà maggiormente la parte centro- settentrionale della Sardegna. Nel pomeriggio le nevicate saranno in forte attenuazione. La Protezione civile raccomanda massima ...

Allerta Meteo Puglia - ancora Maltempo : freddo in aumento - arriva anche la neve a bassa quota : Un Allerta Meteo giallo a partire da domani mattina e a seguire per le successive 24-36 ore e’ stato emesso dalla Protezione civile per rischio neve sulla Puglia centro-settentrionale, per rischio idrogeologico, idraulico e temporali sul resto della regione e per vento su tutto il territorio. Il maltempo sara’ caratterizzato da forte ventilazione sulla Puglia meridionale e da temperature minime basse nelle zone interne della regione. ...

Previsioni meteo - Maltempo e neve al Sud. "E per fine mese ipotesi gelo russo" : Ancora brutto tempo, allerta della Protezione Civile: previste nevicate a bassa quota. Ecco le città a rischio. Intanto migliora al Nord