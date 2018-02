Maltempo | A26 chiusa per neve ai tir tra Novi e Genova 

meteoweb.eu

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) A causa della forte nevicata che sta interessando l’A26 Genova Voltri-Gravellona Toce l’autostrada e’ stataai mezzi pesanti e alle auto sprovviste di catene e pneumatici dafra i caselli di Genova Pra’ e la bretella Bettole Predosa. Il traffico pesante viene deviato verso Savona (per chi sale verso Alessandria) o sulla A7 Genova-Milano all’altezza della bretelle Bettole Predosa, per chi scende verso la Liguria. I filtraggi sono stati approntati dagli agenti della Stradale insieme ai tecnici della Societa’ Autostrade agli svincoli di Voltri e della bretella di Predosa. Nevica anche sulla A7 ma per ora non ci sono limitazioni al traffico perche’ le precipitazioni sono meno intense che sul tracciato della A26. A causa delle possibili forti nevicate previste dall’Arpal la protezione civile della Regione Liguria ha diramato ...