Macerata | Orlando | solidarietà a Rubino | importante non abbassare la guardia

Orlando su Macerata : No pazzo.Terrorismo : 11.10 "Smettiamola di parlare di un pazzo su Macerata. Quando uno spara a delle persone che prova ad ammazzare, persone di colore, è uno che compie un atto di terrorismo". Lo dice il ministro della giustizia Andrea Orlando ad Agorà. E intanto a Marsala compaiono scritte inneggianti a Traini sul muro della sede Pd. Nei giorni scorsi altri slogan a favore dell'uomo che ha sparato a Macerata, sono comparse anche nei dintorni.

Macerata - Orlando : 'Berlusconi e Salvini sono irresponsabili' - : Il ministro della Giustizia:"Si qualificano per quello che sono. Giustificare comportamento criminale è rischio enorme". La replica del leader leghista: "Irresponsabile verso gli italiani è il Pd". ...

Macerata - Orlando : “Berlusconi e Salvini irresponsabili. Sdoganano un comportamento criminale e terroristico” : “Dare una forma di giustificazione a un comportamento criminale e terroristico è un modo per sdoganarlo e dargli un valore politico. E’ un rischio enorme”. Dal ministro della Giustizia Andrea Orlando, il primo membro del governo andato a visitare in ospedale i feriti del raid razzista di Macerata, arriva un’altra reazione forte contro le parole di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. Che hanno individuato le cause del ...

