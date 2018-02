M5s | nuova inchiesta inchioda i grillini 50 milioni di rimborsi dallo Stato I nomi

L'allarme di Berlusconi : "Con un governo M5s nuova crisi economica" : Se gli elettori consegnassero l'Italia ai 'dilettanti' del M5s si rischierebbe 'una nuova grave crisi economica'. Silvio Berlusconi continua ad indicare nei grillini i veri nemici del centrodestra in ...

M5s - Di Maio : con noi il meglio - nuova era : 12.46 "Oggi è un giorno d'orgoglio e felicità, vi presento le persone che hanno risposto al nostro appello e sono tutti delle eccellenze nei loro ambiti". Così il candidato premier M5S, Di Maio, presentando a Roma i candidati "esterni". "Il nostro obiettivo è dare all'Italia il miglior gruppo parlamentare che abbia mai avuto-prosegue-vi presento un gruppo di supercompetenti che incarnano testa e cuore".E conclude:"Andremo al governo con delle ...

M5s - via alle parlamentarie : possono votare solo gli iscritti alla nuova associazione : Partono le parlamentarie del M5S. I vertici come promesso apriranno la piattaforma Rousseau a metà gennaio dopo aver scremato migliaia di autocandidature. È solo una prima fase di selezione che ...

M5s - nuova causa per Grillo : a capo degli attivisti c'è la consigliera Grancio : C'è anche Cristina Grancio, la consigliera pentastellata che guidò la fronda 'anti-stadio' in Assemblea capitolina, in cima alla battaglia della base grillina in difesa del proprio simbolo. E' lei ...

M5s : guai Grillo - nuova causa in Tribunale : ROMA, 12 GEN - Il Comitato Difesa dei Diritti dell'Associazione M5s, guidato dall'avvocato Lorenzo Borrè, fa una nuova battaglia a Beppe Grillo e lo trascina in Tribunale a Genova dove ha chiesto la ...

M5s - monta la protesta degli attivisti per la nuova associazione guidata da Di Maio. In rete si organizza la 'ResistenzaM5s' : 'Chi esce non può cacciare chi resta'. In una frase Andrea Tosatto sintetizza tutto in malessere di questi giorni andato in scena da nord a sud (sabato pomeriggio si è tenuta un'assemblea infuocata ...

Anche alleanze nella nuova strategia M5s : Il candidato premier Di Maio non esclude una coperazione con Liberi e Uguali, o con la Lega : 'Se avremo l'incarico, valuteremo le forze politiche che possano darci la disponibilità a fare il governo' ...

M5s - arriva la nuova associazione : Di Maio è capo politico e tesoriere : La realtà è che alle soglie del 2018 siamo la prima forza politica del Paese accreditati dai sondaggi attorno al 30%, siamo gli unici ad avere un candidato alla presidenza del Consiglio dei ministri, ...

Consiglio Lazio - Porrello (M5s) : bene legge su mobilità nuova : Roma, 5 dic. (askanews) 'Sono soddisfatto che la legge regionale sulla mobilità nuova, che si basa anche sulla nostra proposta di legge di promozione di interventi per lo sviluppo della mobilità ...