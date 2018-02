M5S | lascia l' europarlamentare David Borrelli | fedelissimo di Casaleggio Motivi di

M5S : Della Valle lascia il Movimento : 21.39 "Ho sbagliato e ho deluso tutti: colleghi, amici, collaboratori, gli attivisti che mi hanno sempre sostenuto. Non mi soffermo sui problemi finanziari e personali che mi hanno portato a tutto questo, non sono scusanti". Così, dopo essere finito nella lista de Le Iene il deputato M5s, Ivan Della Valle. Sulla sua bacheca Fb saluta gli attivisti: "Questo sarà il mio ultimo post come rappresentante del M5s". Della Valle, essendo al secondo ...

David Borrelli - uno dei fondatori di Rousseau - lascia M5S "per motivi di salute" : Per il Movimento 5 Stelle è una perdita importante. L'europarlamentare David Borrelli, uno dei fondatori dell'Associazione Rousseau insieme a Davide Casaleggio e Max Bugani, ha annunciato la decisione di non far parte più del gruppo M5S a Bruxelles, una scelta "obbligata" da "motivi di salute". Il Pd fa ironia però su questa decisione."Questa mattina l'eurodeputato David Borrelli ha ufficializzato il suo ingresso nel gruppo ...

M5S - senatore Martelli e deputato Cecconi lasciano per caso versamenti a fondo microcredito : Quattro giorni fa non era risultati in regola con i versamenti al fondo per il microcredito a cui ciascun ‘portavoce’ del Movimento deve versare metà del proprio stipendio. E oggi il senatore Carlo Martelli e il deputato, Andrea Cecconi, del M5s lasciano. “So di aver mancato nei confronti degli iscritti del M5s, anche se la mia coscienza è a posto perché ho restituito fino all’ultimo centesimo. I probiviri decideranno sul mio ...