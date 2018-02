M5s | i sondaggi e l' aria che sta cambiando

Sondaggi - la Lega aumenta dopo i fatti di Macerata. Il M5s non perde niente dopo lo scandalo rimborsi. Il Pd cala ancora : I fatti di Macerata lasciano il segno sulla Lega. La vicenda dei rimborsi del fondo delle Piccole e medie imprese lascia il suo sul Movimento Cinque Stelle. Tuttavia i Sondaggi di questi giorni non dicono niente di quello che ci si può aspettare. Il partito di Salvini, infatti, guadagna dopo il caso di Luca Traini e dopo la marcia antifascista. Il M5s perde solo qualche decimale dopo lo scandalo dei bonifici dei parlamentari, emessi e poi ...

Sondaggi elezioni - rimborsopoli M5s : i nomi - la contromossa di Luigi Di Maio : Anche negli ultimi Sondaggi politici elaborati da Emg Acqua, il Movimento Cinque Stelle si conferma primo partito del paese con il 26,7% delle preferenze. Nonostante il polverone rimborsopoli, il partito di Luigi Di Maio continua a restare in testa. Sondaggi elettorali, M5S primo partito I grillini rimangono in netto vantaggio rispetto al Partito Democratico e a Forza Italia, ma ampliando il discorso alle coalizioni è il centrodestra attualmente ...

Ultimi sondaggi politici elettorali : Pd mai così giù da anni - M5s cresce : Ultimi sondaggi politici elettorali (13 FEBBRAIO 2018) – PD IN PICCHIATA, M5S PRIMO PARTITO Siamo alle ultime intenzioni di voto prima del giorno delle elezioni, con i sondaggi elettorali di EMG per Tg La7. Il silenzio elettorale partirà fra pochi giorni, due settimane prima del 4 marzo. Questa è dunque l’ultima settimana in cui vedremo dei dati ufficiali sui sondaggi politici elettorali per le elezioni Politiche 2018. Da lì in poi, ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Proporzionale : M5s al 27% - crolla Renzi sotto il 23%. E il Centrodestra.. : SONDAGGI politici, campagna verso ELEZIONI 2018: voto Proporzionale, M5s al 27% e Renzi in calo sotto il 23%. Analisi, voto coalizioni e situazione centrodestra(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 02:33:00 GMT)

Elezioni - gli ultimi sondaggi : M5s primo partito - avanza il centrodestra : Il 4 marzo 2018, giorno in cui si voterà per le Elezioni politiche, si avvicina sempre di più. La...

Sondaggi - il centrodestra a un passo dalla maggioranza. Il Pd ha perso 5 punti in 4 mesi. M5s primo gruppo parlamentare : La vittoria del centrodestra è l’ipotesi più probabile, le larghe intese non sono poi così lontane, ma l’unica maggioranza esistente sarebbe quella di un governo “del presidente”, per dire la verità tutto da inventare. Sono le tracce principali del Sondaggio settimanale di Ixè per l’Huffington Post che certifica – se ce ne fosse bisogno – la crisi del Pd impalato al 22 per cento, la forza del ...

Sondaggi elettorali : centrodestra sopra il 36% - M5s si conferma il primo partito : Secondo gli ultimi Sondaggi elettorali il M5s è ancora e di gran lunga il primo partito italiano, ma sarà difficile per i 5 Stelle arrivare a Palazzo Chigi. A tre settimane dalle elezioni del 4 marzo 2018, i 5...

Sondaggi - in Lazio alleanza tra Pd e Leu e Zingaretti è in vantaggio. Lombardi (M5s) al 29%. Centrodestra diviso : flop : Il Partito democratico in coalizione con Liberi e Uguali potrebbe vincere le elezioni regionali nel Lazio, riconfermando Nicola Zingaretti sulla poltrona di governatore. Sarebbe la prima rielezione di un presidente in vent’anni. Il Centrodestra, invece, paga le divisioni, mentre il Movimento 5 stelle insegue con Roberta Lombardi data al 29%. È quello che emerge dal Sondaggio condotto dalla Ipsos per il Corriere della Sera. Una rilevazione ...

Sondaggi politici : M5s si conferma prima lista - PD in caduta libera Video : Quando mancano solo tre settimane al voto [Video], SWG ci mostra il peso dei principali protagonisti della scena politica. Osservando gli ultimi dati disponibili, è possibile fare il punto della situazione a pochi giorni da quando entrera' in vigore il divieto di pubblicare Sondaggi previsto nei 15 giorni precedenti al voto: scattera' il silenzio da sabato 17 febbraio. Calano le principali forze politiche, a beneficio delle liste minori Come ...

Sondaggi politici : M5s si conferma prima lista - PD in caduta libera : Quando mancano solo tre settimane al voto, SWG ci mostra il peso dei principali protagonisti della scena politica. Osservando gli ultimi dati disponibili, è possibile fare il punto della situazione a pochi giorni da quando entrerà in vigore il divieto di pubblicare Sondaggi (previsto nei 15 giorni precedenti al voto: scatterà il "silenzio" da sabato 17 febbraio)....Continua a leggere

CasaPound - l'avanzata nei sondaggi spaventa il centrodestra : può favorire Pd e M5s in alcune circoscrizioni : l'avanzata di CasaPound , ora, si fa palpabile. Alcuni sondaggi, infatti, danno il movimento intorno al 2% , ovvero a un punto percentuale dall'ingresso in Parlamento. Ma, paradossalmente, CasaPound ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 43% straccia il M5s - Gori insegue al 36 - 5% : Sondaggi politici elettorali, verso le Elezioni 2018: analisi sulla campagna elettorale, Regionali Lombardia con Fontana in vantaggio al 43%, insegue Gori al 36%. Male il M5s(Pubblicato il Thu, 08 Feb 2018 01:51:00 GMT)

Ultimi sondaggi politici elettorali 2018 : M5s ha un potenziale del 33% : Ultimi sondaggi politici elettorali (7 FEBBRAIO 2018) – M5S PRIMO PARTITO, MA PUO’ ANCORA CRESCERE Le intenzioni di voto di Ixè per Huffington post: rispetto ai dati rilevati il 25 gennaio 2018, non ci sono variazioni clamorose. Ma la seconda slide dei sondaggi politici elettorali di Ixè è particolarmente interessante, perché misura i bacini elettorali potenziali dei partiti. La situazione generale è quella registrata di sondaggi ...

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Intenzioni di voto : M5s al 28% - Berlusconi al 15 - 9% - cala Renzi : SONDAGGI Politici Elettorali, Intenzioni di voto verso le ELEZIONI 2018: meglio candidati o partiti? Le scelte degli elettori e i collegi uninominali "snobbati". Astensione tra gli under25.(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 12:30:00 GMT)