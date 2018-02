Scandalo bonifici M5S - ecco i primi dieci nomi. Grillo : “Alla fine ci favorirà” - Di Maio : “Chi ha tradito è fuori” : Li avevano annunciati ed eccoli arrivare. I « primi dieci nomi» dei “falsificatori” pentastellati emersi dall’inchiesta de Le Iene. Silvia Benedetti; Massimiliano Bernini; Maurizio Buccarella; Elisa Bulgarelli; Andrea Cecconi; Emanuele Cozzolino; Ivan Della Valle; Barbara Lezzi; Carlo Martelli; Giulia Sarti. Per chi ha «tradito» il leader Luigi Di ...

M5S - Grillo a Roma : 'Il caso rimborsi? Ci favorirà' : Intanto domani Luigi Di Maio, a quanto si apprende, si recherà al Ministero dell'economia alle 9 per chiedere un elenco più dettagliato dei versamenti devoluti dai 5 stelle al fondo per le Pmi.

M5S - Grillo sul palco con Di Maio : “Dire che siamo tutti uguali è alibi per non fare nulla” : Dopo aver separato il suo blog dal Movimento 5 stelle Beppe Grillo ricompare sul palco di Torre del Greco, accanto a Luigi Di Maio in una delle tappe del tour elettorale. E lo fa in uno dei momenti più difficili del Movimento, con il caso “rimborsopoli” scoppiato dopo l’inchiesta de Le Iene. “Luigi ha detto bene, se vi dicono che tanto sono tutti uguali, questo è l’alibi che si crea uno per non fare nulla – ...

M5S - Beppe Grillo sul palco insieme a Di Maio a Torre del Greco : segui la diretta : Beppe Grillo e Luigi Di Maio sono arrivati in piazza Santa Croce a Torre del Greco, in provincia di Napoli, per il tour elettorale del Movimento 5 stelle. Nella piazza, gremita nonostante il pomeriggio di pioggia, il palco su cui parlerà il candidato premier L'articolo M5s, Beppe Grillo sul palco insieme a Di Maio a Torre del Greco: segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

M5S - bonifici fantasma : Grillo cita l'imperativo morale di Kant : ... invece noi oggi siamo abituati ad altri nani, lui era un nano gigantesco, noi abbiamo dei nani nani, degli psiconani , nani proprio di mentalità, con una visione del mondo di 10 centimetri', scrive ...

M5S : Cassimatis e faida Genova in un libro - vi racconto tradimento di Grillo : Roma, 11 feb. (AdnKronos) – ‘Fidatevi di me”. Finisce così, con questa frase di Beppe Grillo, l’avventura di Marika Cassimatis nel Movimento 5 Stelle. Dopo avere vinto le primarie per la candidatura a sindaco di Genova, Cassimatis viene sconfessata dal leader maximo del M5S, che con un tratto di penna annulla il voto degli elettori grillini. Luca Pirondini sostituì la Cassimatis e perse l’elezione. è uno degli ...

M5S - grana rimborsi elettorali per Di Maio e torna Grillo : Il M5S rivendica di aver restituito 23,41 milioni di euro, ma il Mise ne certifica 226mila euro in meno. Il leader fa controlli a tappeto, ma l'ex grillino Nuti su Facebook attacca: "Il 'buco' è più ...

Trizzino per il sì - i dubbi di Grillo Nel M5S il nuovo 'caso vaccini' : Quindi anche la politica non è più democratica? Devi essere obbligato a vaccinarti perché lo dice la scienza! Un ossimoro che salta agli occhi e te li acceca". Il pensiero del 'garante' è chiaro: "...

Beppegrillo.it : il blog cambia - cancellati i riferimenti al M5S Video : Le elezioni di quest'anno si profilano sempre più interessanti e coinvolgenti; per profili che, però, in via quasi paradossale, esulano dai programmi politici e dalle proposte dei diversi schieramenti, ora come non mai appiattite su un'offerta unica a base di rigore e sobrieta', escluse poche personalita' isolate e ancora meno movimenti radicali. L'ultima notizia -bomba in ordine di tempo risale a fine gennaio: dopo l'addio annunciato da Beppe ...

Beppe Grillo ha messo in conto il 'tradimento' di un eletto M5S su 10 : Esclusi, 'riciclati' da altri partiti, diffide e ad oggi nessun numero sulle parlamentarie: è ancora polemica sulle liste di M5s e ad accendere il malumore nella base, c'è quella che viene definita una 'deriva' del Movimento. Da una parte, l'apertura ai candidati esterni su cui molti storcono il naso non vedendosi 'premiati' dopo anni di lavoro sul territorio; e dall'altra, ...

M5S : Di Maio - Grillo? E' il nostro più grande tifoso : Palermo, 3 feb. (AdnKronos) - "Grillo? E" venuto con me al Viminale a presentare un simbolo, ci siamo presentati alle elezioni e faremo la campagna elettorale insieme in questo mese. E' il garante dell'associazione M5S. E' assurdo che si continui a speculare sul fatto che lui si sia fatto da parte.

Beppegrillo.it : il blog cambia - cancellati i riferimenti al M5S : Le elezioni di quest'anno si profilano sempre più interessanti e coinvolgenti; per profili che, però, in via quasi paradossale, esulano dai programmi politici e dalle proposte dei diversi schieramenti, ora come non mai appiattite su un'offerta unica a base di rigore e sobrietà, escluse poche personalità isolate e ancora meno movimenti radicali. L'ultima notizia -bomba in ordine di tempo risale a fine gennaio: dopo l'addio annunciato da Beppe ...

Beppe Grillo - Dagospia : fonda un nuovo movimento contro il M5S - il leader sarà Alessandro Di Battista : Il retroscena consegnato da Dagospia è di quelli che definire esplosivi sarebbe riduttivo. Si parla di Beppe Grillo e del suo addio al M5s. E, soprattutto, del suo nuovo progetto: Grillo, secondo Dago ...

Beppe Grillo ha messo in conto il 'tradimento' di un eletto M5S su 10 : Esclusi, 'riciclati' da altri partiti, diffide e ad oggi nessun numero sulle parlamentarie: è ancora polemica sulle liste di M5s e ad accendere il malumore nella base, c'è quella che viene definita ...