M5S | Borrelli irreperibile e quello sfogo in aereo Castaldo | ' Non ci risponde più'

M5S - DAVID BORRELLI LASCIA/ Di Maio - “non mi risponde al telefono” : eurodeputato non chiarisce il mistero : DAVID BORRELLI LASCIA il Movimento 5 Stelle: Di Maio, "non mi risponde". L'eurodeputato M5s abbandona per "motivi di salute", ma lo staff non lo sa. Il "mistero" in piena "Rimborsopoli"(Pubblicato il Wed, 14 Feb 2018 16:40:00 GMT)

Chi è David Borrelli - l'europarlamentare che ha lasciato il M5S : Grillino della prima ora, imprenditore, 46 anni, ex-membro del triumvirato che controlla la piattaforma Rousseau. Un bel problema per Luigi Di Maio

Maria Teresa Meli - il sospetto sull'addio di Borrelli del M5S : 'Fedele di Casaleggio. Ha davvero lasciato per i soldi' : La nuova gestione Casaleggio jr-Di Maio della piattaforma Rousseau sarebbe all'origine delle dimissioni dal gruppo europarlamentare di Davide Borrelli secondo la giornalista del Corriere della Sera , ...

Restituzioni M5S - Di Maio : “Chiesti documenti al ministero - faremo vedere bonifici”. Borrelli : “Invenzioni su di me” : Mentre i vertici del M5s proseguono le verifiche per comprendere quanti parlamentari abbiamo barato sui rimborsi, è il giorno delle repliche delle persone finite nel mirino. Da David Borrelli a Barbara Lezzi, alcuni di coloro che sono finiti sotto accusa rispondono con la propria versione. E nelle nelle stesse ore Luigi Di Maio annuncia “oggi faremo vedere tutto”. “Stamattina presentiamo al ministero dell’Economia tutte le ...

M5S : Borrelli - su giornali illazioni - mi accusano di condotte mai tenute : Roma, 14 feb. (AdnKronos) – “Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute, e che mi indicano come autore di condotte che non ho mai tenuto. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne”. Lo scrive su Facebook David Borrelli, europarlamentare ed ex uomo forte del M5S che ieri ha annunciato il ...

M5S - lascia l'europarlamentare David Borrelli - fedelissimo di Casaleggio. "Motivi di salute" : "Sscelta sofferta ma obbligata da motivi di salute. Prendiamo atto che Borrelli non fa piu' parte del Movimento 5 Stelle" ha annunciato in una nota Laura Agea, capo delegazione M5S al Parlamento europeo. Borrelli dal 2014 al gennaio 2017 e' stato copresidente assieme a Nigel Farage del gruppo parlamentare Europa della Liberta' e della Democrazia Diretta presso il Parlamento europeo

