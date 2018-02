L’uomo che ha fatto sparire Maelys de Araujo 6 mesi fa | “Vi dico dove ho nascosto il

L’uomo che ha cancellato i graffiti del 5Pointz costretto a risarcimento milionario : Il tribunale federale presieduto dal giudice Frederic Block ha stabilito in 6,75 milioni di dollari il risarcimento di 21 artisti da parte del proprietario dello stabile di New York. A riferirlo è il Washington Post. A fine ottobre una corte distrettuale di Brooklyn aveva ammesso l’istanza degli artisti del 5Pointz rinviando alla corte federale la decisione se i graffiti, imbiancati dalla proprietà in seguito alla ristrutturazione ...

Ancona, morto l'uomo che investì il ciclista Michele Scarponi Giuseppe Giacconi non si era più dato pace per aver causato la morte dello sportivo e ha smesso di combattere il suo tumore. Sindaco e cardinale avevano espresso solidarietà per il suo dolore.

Milano - 19enne uccisa a coltellate. Fermato L’uomo che la ospitava Foto|Urla e insulti : Alessandro Garlaschi, sposato, dipendente Atm, ha fatto le prime ammissioni sulla morte di Jessica Valentina Faoro. Era sceso nel cortile con i vestiti sporchi di sangue

“Ora sappiamo il suo nome e perché lo ha fatto”. Sanremo : svelata l’identità del contestatore. Un’incursione improvvisa ha messo tutti in allarme - L’uomo è stato subito stoppato - ma adesso esce fuori la ragione che lo ha spinto a tanto : L’invasione di palco avvenuta durante la prima serata del Festival di Sanremo ha sorpreso tutti. certo, non è la prima volta che accade, ma ogni nuova occasione crea parecchi scompiglio. Dopo che per un giorno intero tutti si sono chiesti chi fosse il contestatore che ha interrotto l’intervento di Fiorello, ora arriva il suo nome e la sua storia. Si tratta di Giovanni Civita, un disoccupato sanremese di 52 anni. Al momento, le sue ...

L'uomo che sussurrava ai cavalli è il film in onda stasera in tv sabato 10 febbraio 2018 in seconda serata su Canale 5 alle ore 20:30. Il film è tratto dal romanzo omonimo di Nicholas Evans, diretto e interpretato da Robert Redford.

L'uomo che aveva pubblicato l'immagine di Laura Boldrini decapitata si è scusato «Mi pento di quello che ho pubblicato. Non succederà mai più in seguito», ha detto al Corriere della Sera

Sanremo 2018. Favino - L’uomo con la barba che tutte vorremmo : Apparirà con la barba? Avrà tenuto le sue sexy basette? Cambierà il taglio di capelli? O forse sarà come sempre, con il suo fascino da uomo Lamberjack, barba e look imperfetto, che non passa inosservato. L’attesa di Pier Francesco Favino stasera sul palco dell’Ariston si sta facendo altissima. Soprattutto da parte del pubblico femminile che sui social ha ricoperto l’attore romano solo di apprezzamenti positivi del tipo «L’unico ...

Archeologia : L’uomo di Neanderthal modellava le armi con il fuoco : Il gruppo guidato da Biancamaria Aranguren, della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Siena, Grosseto e Arezzo, ha scoperto che l’uomo di Neanderthal modellava le armi con il fuoco: lo studio, pubblicato sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (Pnas), si è basato su circa 40 frammenti di armi in legno e utensili risalenti a circa 171.000 anni fa, rinvenuti durante i lavori di scavo di un ...

Foto di Boldrini decapitata - L’uomo che l’ha messa in Rete : «Mi scuso pubblicamente» : Gianfranco Corsi, 58 anni, ex barbiere della provincia di Cosenza: «Non sono estremista né razzista, ma sono vicino ai 5Stelle. Quando è arrivata la polizia mi sono spaventato»

Da eterna riserva a eroe del Super Bowl : Nick Foles - L’uomo che ha offuscato Tom Brady : Ciak, si gira. La vita di Nick Foles ha tutte le caratteristiche di una sceneggiatura cinematografica: le grandi aspettative da giovanissimo, il duro risveglio all’Università, le montagne russe nel professionismo, il punto più basso per colpa di un infortunio e il gran finale a sorpresa. Sì, perché i suoi Philadelphia Eagles erano da tutti designati come la vittima sacrificale del Super Bowl 2018 e invece, grazie alle magie del loro quarterback, ...

Torino. Rintracciato a Salerno L’uomo che ha ucciso Giuliana Minuto : C’è una svolta nelle indagini sulla morte di Giuliana Minuto investita e uccisa in corso Moncalieri a Torino. L’incidente è avvenuto giovedì. La sessantenne

“Tutti a terra - sta sparando”. Terrore per le strade di Macerata : l’auto abbassa il finestrino - i colpi - il sangue. Tanti feriti - alcuni gravi. E un’inquietante motivazione che prende piede dietro il folle gesto di quelL’uomo : Si chiama Luca Traini, ha 28 anni ed è originario delle Marche. È lui l’uomo fermato dalla polizia dopo i terribili fatti di sangue che hanno seminato la paura nelle strade di Macerata, fermato dalle forze dell’ordine (è italiano e incensurato) in piazza della Vittoria, dinanzi al Monumento ai Caduti, mentre faceva il saluto romano (secondo fonti locali). Un metro e 80, fisico atletico, calvo, è sceso dall’auto, si è ...

Macerata. E’ Luca Traini L’uomo che ha terrorizzato la città : Luca Traini, italiano e incensurato. E’ l’uomo fermato dalla Polizia come presunto responsabile della sparatoria a Macerata. Il ventenne è

Archeologia : una nuova scoperta in India potrebbe cambiare ancora la storia evolutiva delL’uomo : Solo una settimana fa con la scoperta del fossile di una mascella in Israele gli scienziati hanno avuto le prove per sostenere che la nostra specie ha lasciato l’Africa prima di quanto si pensasse. Ora un’altra scoperta suggerisce che la data potrebbe essere spostata ancora più indietro. L’Homo Sapiens si è manifestato in Africa almeno 300.000 anni fa e ha lasciato il continente per colonizzare il mondo. Gli scienziati credono che ci siano state ...