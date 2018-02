Lunedì 19 febbraio Cia Torino interroga i candidati alle Politiche sui temi agricoli

Ascolti TV | Lunedì 12 febbraio 2018. Record per Montalbano (45.1%). Il Segreto si difende con il 9.9% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 11.386.000 spettatori pari al 45.1% di share (qui gli Ascolti del primo film tv inedito dell’anno scorso). Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.452.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Voyager Collection – Ai confini della Conoscenza ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 ...

Ascolti TV | Lunedì 12 febbraio 2018. Montalbano da record (45.1%). Il Segreto si difende con il 9.9% : Il Commissario Montalbano Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Giostra degli Scambi ha conquistato 11.386.000 spettatori pari al 45.1% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.452.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 Voyager Collection – Ai confini della Conoscenza ha interessato 1.093.000 spettatori pari al 4.3% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha intrattenuto 1.566.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 ...

Il Commissario Montalbano/ Riassunto prima puntata e anticipazioni "Amore" in onda Lunedì 19 febbraio : Il Commissario Montalbano, cosa è successo nella prima puntata? La prossima andrà in onda Lunedì 19 febbraio 2018: ecco le anticipazioni.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 05:30:00 GMT)

Estrazione VinciCasa di Lunedì 12 Febbraio 2018 : Estrazione VinciCasa di lunedì 12 Febbraio 2018, ecco i cinque numeri estratti nel concorso numero 43, nessun vincitore con punti 5. Estrazione VinciCasa del 12/02/2018 Combinazione Vincente 8 10 16 21 36 COMMENTO – Nel concorso VinciCasa numero 43 di lunedì 12 Febbraio 2018, nessuno centra il 5, sono 24 le vincite con punti 4, ognuno vince 211,48 €. Dio […]

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - le pagelle di Lunedì 12 febbraio : bene Carolina Kostner e Lollobrigida - giornata nera per Dorothea Wierer : Quarta giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Riviviamola con le pagelle degli azzurri. Carolina Kostner: 6,5. La nostra Musa Danzante si ferma al quarto posto nel programma libero valevole per il team event. L’azzurra ha commesso alcune sbavature durante la prova e ha ottenuto un risultato inferiore rispetto alle sue aspettative. La squadra non riesce a conquistare una medaglia (era comunque una missione quasi ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : da Lunedì 12 a venerdì 16 Febbraio 2018 : Scopriamo cosa ci riservano le trame della soap di Rai 3 per la terza settimana del mese di Febbraio.

La vita di Adele - stasera in tv Lunedì 12 febbraio : una travolgente storia d'amore colta in ogni suo dettaglio : Va in onda questa sera, lunedì 12 febbraio , su TV8 alle ore 21:25 , il film vincitore della Palma d'oro La vita di Adele , diretto da Abdellatif Kechiche , tratto dal romanzo a fumetti ' Il blu è un ...

Il Segreto Anticipazioni : da Lunedì 12 a venerdì 16 Febbraio 2018 : Tutte le Anticipazioni della soap sceneggiata da Aurora Guerra per per la terza settimana del mese di Febbraio.

Stasera in tv - Lunedì 12 febbraio : film e programmi - le anticipazioni : Stasera in tv, oggi lunedì 11 febbraio . Dal ritorno della serie tv Il Commissario Montalbano , passando per una nuova puntata di Voyager - Ai confini della conoscenza - Italia Straordinaria , fino al ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA Lunedì 12 febbraio : azzurre indietro nel biathlon. Puntiamo su Windisch e Hofer : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti i risultati e i podi di Lunedì 12 febbraio. Dahlmeier domina - Canada in festa : Proseguono le gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: di seguito tutti i podi e i risultati delle gare di lunedì 12 febbraio. PATTINAGGIO DI FIGURA Team Event 1. Canada 2. Atleti Olimpici della Russia 3. Stati Uniti SNOWBOARD Slopestyle 1. Jamie Anderson (USA) 2. Laurie Blouin (Canada) 3. Enni Rukajarvi (Finlandia) BIATHLON: Inseguimento femminile: 1. Laura Dahlmeier (Germania) 2. Anastasiya Kuzmina (Slovacchia) 3. Anais ...