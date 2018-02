Luisa Bertani | una Gigante Terza vittoria stagionale

Sci alpino - Coppa del Mondo Courchevel 2017 : le convocate dell’Italia per il gigante. Sei azzurre in gara - torna Luisa Bertani : La Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2017-2018 rimane in Francia, ma si sposta a Courchevel dove toccherà alle specialiste della tecnica. Sono sei le convocate dell’Italia per il gigante in programma domani. LE convocate DELL’ITALIA PER IL GIGANTE DI Courchevel Marta Bassino Luisa Bertani Federica Brignone Irene Curtoni Sofia Goggia Manuela Moelgg La tappa di Courchevel segnerà dunque il ritorno di Luisa Bertani, al rientro tra ...