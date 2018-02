Lorenzo Flaherty testimone di nozze di Daniele Bossari | la proposta in diretta all’Isola

Lorenzo Flaherty / Al Grande Fratello Vip nate vere amicizie : sarà testimone di nozze di Daniele Bossari? : Con la conclusione della sua avventura al Grande Fratello Vip, Lorenzo Flaherty ha rivelato di continuare a frequentare quattro ex gieffini, con i quali ha attualmente...(Pubblicato il Sun, 07 Jan 2018 22:04:00 GMT)

Giulia De Lellis - Luca Onestini - Bossari e Malgioglio : il regalo per il figlio di Lorenzo Flaherty : Lorenzo Flaherty dopo il Grande Fratello Vip: continua l’amicizia con Giulia De Lellis, Luca Onestini, Daniele Bossari e Cristiano Malgioglio Continuano le amicizie nate al Grande Fratello Vip: parola di Lorenzo Flaherty. L’attore ha rivelato in un’intervista concessa al settimanale Di Più che continua a sentire e vedere quattro coinquilini speciali: Giulia De Lellis, Luca […] L'articolo Giulia De Lellis, Luca Onestini, ...

Lorenzo Flaherty si sbilancia su Bossari : Filippa Lagerback apprezza e lo invita a cena : Lorenzo Flaherty manda un messaggio a Bossari: Filippa Lagerback apprezza e lo invita a cena Lorenzo Flaherty, che a da pochi giorni ha lasciato la Casa del Grande Fratello Vip, ha le idee chiare su chi tifare per la vittoria finale del reality: l’amico Daniele Bossari. Così, tramite il suo profilo Instagram ha spedito un […] L'articolo Lorenzo Flaherty si sbilancia su Bossari: Filippa Lagerback apprezza e lo invita a cena proviene ...

A Verissimo Andreas Muller-Cristiano Malgioglio-Lorenzo Flaherty-Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez - a Gulp Music Le Deva - a Tv Talk Gene Gnocchi : OSPITI IN TV di sabato 2 dicembre. Ospite di Frigo del 2 dicembre 2017 Sarà Elisabetta Gregoraci l’ospite della puntata di Frigo (voto: 6), in onda su Rai2 alle 10.30. Intervistata da Tinto (6), racconterà i propri ricordi culinari, mentre lo chef Natalio Simionato reinterpreterà il suo piatto preferito, la pasta al forno con polpette, trasformandolo in polpette al forno con salsiccia di Calabria dop e salsa dolce di pomodorini pachino ...

Lorenzo Flaherty ubriaco al GF VIP 2017 : i concorrenti preoccupatissimi : Una nottata che non dimenticherà mai, anzi Lorenzo Flaherty ubriaco al GF VIP 2017 sarà un momento che entrerà nella storia dell'intero reality show: anche il pubblico farà fatica a dimenticare le risate e la spensieratezza dell'attore nel festeggiare il suo 50esimo compleanno. Esatto, ieri è stato un giorno molto importante per Lorenzo e ha potuto festeggiare insieme ai compagni rimasti in gioco al Grande Fratello VIP, non dimenticando di ...