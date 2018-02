Lombardia | Bersani | Gori perde per colpa nostra? Sciocchezza

Bersani : se Pd voleva accordo in Lombardia doveva muoversi prima : Roma, 17 gen. (askanews) 'I rappresentanti di Liberi e Uguali in Lombardia hanno visto che il profilo e il programma di Giorgio Gori era troppo in continuità con il centrodestra. Se il Pd davvero ...

Bersani - cerco accordo su Lazio-Lombardia : (ANSA) - ROMA, 11 GEN - "Stiamo lavorando, faremo di tutto. L'importante è che non sia un'ammucchiata contro la destra o un accordo tra gruppi dirigenti. Serve una proposta alternativa di sinistra rispetto a quella della destra". Lo afferma Pier Luigi Bersani conversando con i cronisti in Transatlantico a chi gli chiede se alla fine si riuscirà a trovare un accordo con il Pd per sostenere gli stessi candidati alla corsa per la ...