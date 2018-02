“Lo abbiamo trovato così” Leoni assalgono bracconiere | come lo hanno ridotto Di lui si

caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 febbraio 2018) Più di qualcuno sui social dice “ben gli sta!”. Però è chiaro che quando c’è una morte di mezzo, comunque, è meglio non esprimere giudizi affrettati. In Sudafrica un sospettoè stato sbranato da un branco di. La tragedia si è consumata in una riserva naturale nella provincia di Limpopo, dove negli ultimi anni la caccia agli animali è diventata sempre più frequente. Secondo quanto dichiarato dalle autorità locali, i resti dell’uomo sono stati trovati in un lago di sangue. “Sembra che la vittima fosse a caccia proprio diquando è stato attaccato e ucciso da questi ultimi.mangiato il suo corpo, quasi del tutto,solo lasciato la testa e qualche resto”, ha dichiarato il portavoce della polizia di Limpopo. La polizia sta ancora cercando di stabilire l’identità della vittima: si presume sia unanche perché accanto ai ...