LIVE Speed skating | Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA | nei 1000 metri

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili doppietta olandese con Nuis davanti a Roest. Andrea Giovannini chiude 27° : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili si preannuncia un altro trionfo olandese. Andrea Giovannini per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : nei 1500 metri maschili si preannuncia un altro trionfo olandese. Andrea Giovannini per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della finale olimpica dei 1500 metri maschili dello Speed skating. Favoritissimi gli olandesi Koen Verweij, Kjeld Nuis e Patrick Roest, che ai trials nazionali hanno fatto fuori Sven Kramer. A rompere loro le uova nel paniere proveranno il norvegese Sverre Lunde Pedersen, bronzo nei 500 metri, assieme all’americano Joey Mantia ed all’infinito Shani Davis. A rappresentare l’Italia ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : il trionfo di Ireen Wust - ottima Lollobrigida in decima posizione - più indietro Bettrone : Altro giro, altra medaglia in palio: oggi lo Speed skating assegna il titolo olimpico sui 1500 metri femminili. L’Italia, rappresentata da Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone, non ha ambizioni di medaglia in questa gara, che però sarà utile per trovare confidenza in vista della mass start. Le grandi favorite saranno le olandesi Marrit Leenstra ed Ireen Wust, ma occhio anche alla giapponese Miho Takagi ed alle statunitensi Brittany ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : l’Italia delude nel biathlon. Ora salto donne - speed skating e slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : i 1500 femminili saranno ancora delle olandesi? Francesca Lollobrigida cerca conferme : Altro giro, altra medaglia in palio: oggi lo Speed skating assegna il titolo olimpico sui 1500 metri femminili. L’Italia, rappresentata da Francesca Lollobrigida e Francesca Bettrone, non ha ambizioni di medaglia in questa gara, che però sarà utile per trovare confidenza in vista della mass start. Le grandi favorite saranno le olandesi Marrit Leenstra ed Ireen Wust, ma occhio anche alla giapponese Miho Takagi ed alle statunitensi Brittany ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : 8° Tumolero nello speed skating. Dalle 12 Kevin Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : 8° Tumolero nello speed skating. Dalle 11 Kevin Fischnaller : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tocca agli azzurri! Si entra nel vivo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo. Tumolero è reduce da una ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : Italia da podio nel pattinaggio artistico! Iniziati i 5000 di speed skating! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Nicola Tumolero cerca la magia - Andrea Giovannini outsider. Bisogna ... : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per quel che ...

LIVE Speed skating - 5000 metri Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Nicola Tumolero cerca la magia - Andrea Giovannini outsider. Bisogna crederci! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dello Speed skating nelle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 5000 metri maschili sull’Oval di Gangneung e le attese per gli azzurri non sono pochi. Nicola Tumolero ed Andrea Giovannini sono le due fiches, oltre a Davide Ghiotto a cimentarsi in una distanza dove l’olandese Sven Kramer domina da diverso tempo. Tumolero è reduce da una ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida si comporta bene nei 3000 metri - è 13a. Le medaglie però sono lontane - podio tutto olandese : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sabato 10 febbraio si disputano i 3000m femminili: si assegnano le prime medaglie ai Giochi, sul ghiaccio sudcoreano si preannuncia una giornata particolarmente appassionante e avvincente. La grande favorita è la nipponica Miho Takagi che sarà sfidata da altri colossi come l’olandese Wust, la ceca Sablikova e la canadese ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Francesca Lollobrigida si comporta bene nei 3000 metri. Le medaglie però sono lontane : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle gare di Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Oggi sabato 10 febbraio si disputano i 3000m femminili: si assegnano le prime medaglie ai Giochi, sul ghiaccio sudcoreano si preannuncia una giornata particolarmente appassionante e avvincente. La grande favorita è la nipponica Miho Takagi che sarà sfidata da altri colossi come l’olandese Wust, la ceca Sablikova e la canadese ...