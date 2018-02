LIVE Slittino | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | si assegna il titolo del doppio I

OLIMPIADI INVERNALI 2018 - PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - medagliere e italiani : doppietta tedesca nello slittino : OLIMPIADI INVERNALI PYEONGCHANG 2018: Risultati live, programma e italiani in gara. Oggi 13 febbraio otto finali per il medagliere: Arianna Fontana vince l'oro nello short track 500 metri(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 15:37:00 GMT)

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Geisenberger per il bis nel singolo femminile. Azzurre per la top10 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata per quanto riguarda il singolo femminile di Slittino alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo la prima metà di gara, svoltasi ieri, nella tarda mattinata vanno in scena la terza e la quarta run, per decidere così il podio e le medaglie. In testa c’è ovviamente la grande favorita Natalie Geisenberger, che va a caccia della seconda affermazione a Cinque Cerchi ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA lunedì 12 febbraio : l’Italia delude nel biathlon. Ora salto donne - speed skating e slittino : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di lunedì 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Si parta alle 2 di notte con il Team Event di pattinaggio artistico con la nostra squadra in quinta posizione ed in lizza per il sogno di una medaglia alle 2.15 poi grandissima ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Geisenberger in testa - distanti Voetter e Robatscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo). All’Alpensia Sliding Centre si disputano le prime due manche della prova che si concluderà domani con l’assegnazione delle medaglie. I favori del pronostico sono tutti sulle spalle della fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger, che vanta già tre medaglie olimpiche (delle quali ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : comincia il singolo femminile. Italia con Andrea Voetter e Sandra Robatscher : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 (clicca qui per il programma completo). All’Alpensia Sliding Centre si disputano le prime due manche della prova che si concluderà domani con l’assegnazione delle medaglie. I favori del pronostico sono tutti sulle spalle della fuoriclasse tedesca Natalie Geisenberger, che vanta già tre medaglie olimpiche (delle quali ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Kevin Fischnaller si gioca tutto nella quarta manche! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul budello sudcoreano si disputano la terza e la quarta manche al termine delle quali verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Il grande favorito è Felix Loch che insegue un leggendario tris: il tedesco ha 188 millesimi di vantaggio sull’austriaco David Gleircher, 0.217 sul russo Roman Repilov e 0.218 sullo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA domenica 11 febbraio : in corso slittino e biathlon! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di domenica 12 febbraio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sarà davvero una giornata interminabile: inizieremo alle 2.00 e vi faremo compagnia fino a pomeriggio inoltrato. Perché nel Tempio dello Sport “non è mai notte”. Ci auguriamo di vivere un’alba azzurra: alle 3.00 andrà in scena la discesa libera maschile di sci alpino. Per Peter Fill si tratterà forse dell’ultima ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Kevin Fischnaller cerca la rimonta storica. Felix Loch verso il terzo oro : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di Slittino maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul budello sudcoreano si disputano la terza e la quarta manche al termine delle quali verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi. Il grande favorito è Felix Loch che insegue un leggendario tris: il tedesco ha 188 millesimi di vantaggio sull’austriaco David Gleircher, 0.217 sul russo Roman Repilov e 0.218 sullo ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : Dominik Fischnaller sbaglia nello slittino. A breve Arianna Fontana : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA sabato 10 febbraio : si entra nel vivo con slittino - short track e biathlon! Stringiamoci a coorte! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata (sabato 10 febbraio) delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per l’Italia si fa subito sul serio, con alcuni eventi già cruciali per il prosieguo di questa edizione dei Giochi. Le attenzioni maggiori saranno per la sprint femminile di biathlon: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi non sono favorite, ma possono comunque sognare una medaglia, a patto di disputare una gara ...

LIVE Slittino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Fischnaller senza paura! Il cugino Kevin per la sorpresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime due manche del singolo maschile di Slittino (sabato 10 febbraio) alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Per quanto visto nelle prove libere, gli azzurri possono giocarsi delle concrete chance di podio, anche se la concorrenza appare agguerritissima. Dominik Fischnaller ha vinto su questo budello nella passata stagione in Coppa del Mondo. Lo apprezza molto, anche se nelle discese di ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Dominik Fischnaller secondo nella sesta prova dello slittino - pattinaggio a squadre : bene Matteo Rizzo (5°) - errore per Della Monica/Guarise : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE Della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...

LIVE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 - DIRETTA 9 febbraio : Innerhofer davanti a tutti nella prova di discesa. Kevin Fischnaller 4° nella quinta prova dello slittino - ottimo Matteo Rizzo (5°) nello short program maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Finalmente si comincia e spazio al team event di pattinaggio artistico con il programma corto dell’individuale maschile e delle coppie di artistico, proseguirà il torneo di curling misto e si svolgeranno anche le varie prove di discesa libera maschile e di slittino. L’Italia si affiderà a Matteo Rizzo, a Nicole Della Monica e a Matteo ...