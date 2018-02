LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : il via della gara posticipato alle 2.45 italiane per forti raffiche di vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : il via della gara posticipato alle 3.15 italiane per forti raffiche di vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : Mikaela Shiffrin favoritissima per l’oro - ma occhio a Vlhova. Azzurre per la top10 : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

Il nuovo LIVE di Jovanotti : 'Sono il vostro Don Chisciotte' : Se io faccio musica, è perché sono cresciuto in un mondo aperto'. E poi c'è lo show supportato anche da una perfetta e potente. Siamo lontani dal gigantismo del tour negli stadi, c'è qualche ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : PELLEGRINO IN FINALE!!! Nilsson regala l’oro donne alla Svezia! Rastelli - Vuerich e Scardoni eliminati ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : PELLEGRINO IN FINALE!!! Rastelli tradito dai materiali : è fuori. Vuerich e Scardoni eliminate ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Federico Pellegrino convince e vola in semifinale! Rastelli tradito dai materiali : è fuori. Vuerich e Scardoni eliminate ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti con Federico Pellegrino! Rastelli tradito dai materiali : è fuori. Pellegrino ci prova! Vuerich e Scardoni eliminate ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti con Federico Pellegrino! L’azzurro e Rastelli : quarti durissimi! Vuerich e Scardoni fuori ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti con Federico Pellegrino! L’azzurro nono e ai quarti - sorprende Rastelli - quarto! Vuerich e Scardoni avanti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti con Federico Pellegrino! L’azzurro nono e ai quarti - sorprende Rastelli - quarto! Vuerich e Scardoni ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

LIVE Sci di fondo - Sprint Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : tutti con Federico Pellegrino! Il Cavaliere azzurro sfida il vichingo Klaebo! Vuerich e Scardoni ai quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint a tecnica classica valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi sudcoreane si assegnano due titoli per lo sci di fondo, si preannuncia grande spettacolo per una giornata palpitante e senza pause: prima le qualificazioni, una prova a cronometro con partenze a intervalli che premierà con l’ingresso nei quarti di finale i migliori trenta. Poi quarti di finale (cinque ...

Clima : LIVEllo dei mari in crescita - lo confermano i satelliti : Venticinque anni di dati satellitari hanno dimostrato che il livello dei mari è destinato a salire nel corso del tempo. E’ questo il risultato di uno studio condotto dalla South Florida University e pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences che evidenzia l’avanzamento delle acque oceaniche pari a quasi un millimetro dal 1933. Un’accelerazione, quella vista dagli scienziati, che porterà le acque ad avanzare di un millimetro ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Fill - quinto e sesto in discesa. Dressen al comando - ottimo Hirscher : CLICCA QUI PER LA CRONACA DELLA DISCESA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della combinata maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. C’è grande attesa per questa prova dopo che la discesa maschile e il gigante femminile sono stati rinviati per il troppo vento che soffia in questa zona della Corea del Sud. I dubbi sulla regolare disputa della combinata sono ancora molti e soltanto a ridosso dell’evento ...